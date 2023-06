Emprende 'Flash' una carrera contra reloj

Agencia Reforma Agencia Reforma

Ciudad de México.- En una realidad alterna, creada por Flash (Ezra Miller) al viajar al pasado para evitar la muerte de su madre y el arresto de su padre, Batman (Michael Keaton) prepara un plato de espagueti para explicar lo caótico que es el tiempo y las repercusiones por alterarlo.

Aunque ese Hombre Murciélago, a diferencia del que encarnó Ben Affleck, no conoce a Barry Allen, asumirá un rol de mentor ocasional para el joven.

Pero el velocista no deberá depender de él para resolver el desastre que causó, así que la carrera que emprende en Flash, que este miércoles llega a los cines, no es sólo al pasado, sino a su crecimiento, donde deberá ser su propio maestro.

"Barry tiene caminos de aprendizaje y sabiduría, la conclusión de que hay que hacer las paces con las cosas que uno no puede cambiar", resaltó, en entrevista, el director del filme, Andy Muschietti.

Esta historia sobre multiversos y realidades alternas arranca cuando Barry, impotente al saber del destino de sus padres, comienza a correr tan rápido que descubre que puede viajar en el tiempo, a pesar de que su Batman (Affleck) le advierte de que es peligroso.

Al hacerlo, detecta que creó una realidad sin superhéroes, con otro vigilante de Ciudad Gótica y donde el General Zod (Michael Shannon), villano kryptoniano vencido por Superman en El Hombre de Acero, amenaza a la Tierra, por lo cual derrotarlo depende de él.

Los distintos roles de Flash no son sólo una analogía, pues al estar en la misma línea temporal que una versión más joven que él, tendrá que pedirse ayuda a sí mismo.

"La versión inocente de Barry es alguien que no ha tenido dificultades en la vida, que no sufrió la muerte de su madre ni el encarcelamiento de su padre, pero el Flash mayor aprende otras cosas de él", destaca el también director de It (Eso).

"De las cosas que más me gustan en la cinta es esta pareja dispareja que, en realidad, es la misma persona. Es como la metáfora de lo que nos pasa a todos: la voz del niño que está dentro del niño inocente que tiene un punto de vista distinto sobre la vida y que a veces hay que escucharlo".

Barry no es el único con diferentes versiones de sí. Al buscar a Superman, se encuentra con la prima de éste, Supergirl (Sasha Calle), y con un Batman interpretado por Keaton, quien trascendió en el rol en los filmes dirigidos por Tim Burton.

"La última vez que lo vimos fue hace 30 años con Batman Regresa. Uno de los focos de conversación con Michael Keaton fue dónde lo encontramos, cómo lo encontramos, en qué momento de su vida está Bruce Wayne 30 años después", explicó el cineasta argentino.

"Para mí era muy importante hallarlo en un lugar inesperado, donde la gente no espera que esté. Él, tan compuesto y con las ideas tan claras, es muy distinto. Yo quería conseguir un cambio en la película: para conseguir una transformación en términos de Batman, necesitaba lo opuesto de eso".

Viajes en el tiempo, realidades alternas y "multiversos" ya no son nuevos para los fans de las películas de superhéroes, pues se ha explorado en otras cintas, como Avengers: Endgame, las más recientes de Spider-Man y Dr. Strange, pero para Flash, la búsqueda es diferente, alejada de los planteamientos como el de Volver al Futuro.

Ezra Miller, un hijo modelo

Para crear la complicidad madre-hijo entre Nora y Barry Allen, que justifica toda la película, los actores Maribel Verdú y Ezra Miller debían tener una relación especial.

Eso fue fácil para la española, pues si bien el protagonista del filme se ha visto envuelto en escándalos recientes por mal comportamiento, ella lo describe como encantador.

"Es la persona más cariñosa, más dulce, más buen compañero. Nosotros establecimos una relación de madre e hijo desde el comienzo, él me llamaba 'mamá' todo el tiempo. Nos reíamos juntos, siempre estábamos abrazados de broma, y al verle a él es fácil: el 90 por ciento de tu trabajo ya está hecho", compartió Verdú.