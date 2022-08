Empresa sueca compra derechos de 'El Señor de los Anillos'

Reforma

Middle Earth Enterprises, compañía que era dueña de todas las obras de J.R.R. Tolkien, incluidas El Señor de los Anillos y El Hobbit, vendió estos derechos al conglomerado sueco de videojuegos Embracer.

Los derechos en cuestión incluyen películas, libros, producciones teatrales, videojuegos, parques temáticos y otros productos basados en las obras literarias de Tolkien.

Esto incluye, además de sus textos más famosos antes mencionados, otras obras literarias relacionadas con la Tierra Media autorizadas por el Tolkien Estate y HarperCollins, en especial textos como "El Silmarillion" y "The Unfinished Tales of Numenor and Middle-Earth", dos compilaciones que se publicaron después de la muerte del escritor en 1973.

En febrero de este año se reveló en varios medios que el dueño anterior de los derechos, Saul Zaentz Co., estaba buscando venderlos. Ahora, este jueves se supo que los derechos, alojados por la subsidiaria Embracer Freemode, se vendieron por un monto no revelado. Sin embargo, de acuerdo con varios expertos, el valor de las propiedades era de al menos 2 mil millones de dólares.

Inicialmente, se esperaba que una empresa de Hollywood pudiera hacerse con Middle Earth Enterprises, siendo Amazon el competidor más probable dado que están a punto de lanzar la serie El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder, de acuerdo con The Hollywood Reporter.

El destino de la Tierra Media, en manos de una compañía de juegos

La compañía que consiguió esta compra fue Embracer, un conglomerado con sede en Karlstad, Suecia, que ya posee una licencia para publicar juegos de mesa y juegos de cartas basados en "El Señor de los Anillos" y "El Hobbit".

Se trata de la segunda adquisición de alto perfil en los últimos 12 meses para Embracer, cuyo negocio principal es hacer juegos para PC y consolas. Esto después de que compraran la compañía independiente de cómics Dark Horse, editora de "Hellboy", "The Umbrella Academy" y cientos de otros títulos impresos.

"Estoy realmente emocionado de que 'El Señor de los Anillos' y 'El Hobbit', una de las franquicias de fantasía más épicas del mundo, se unan a la familia Embracer, abriendo más oportunidades transmedia, incluidas sinergias en todo nuestro grupo global", dijo Lars Wingefors, fundador y director ejecutivo de Embracer Group.

"Estoy emocionado de ver qué le depara el futuro a esta Propiedad Intelectual. En el futuro, también esperamos colaborar con los licenciatarios externos nuevos y existentes de nuestra cartera de propiedad intelectual cada vez más sólida".

En 2021, New Line Cinema anunció que estaba planeando una película de anime original titulada El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim, pero tras la venta de derechos, se desconoce qué pasará con esta producción, desarrollada por Warner Bros. en conjunto con Saul Zaentz.