En busca de la felicidad

Los Angeles-- El nuevo álbum de la superestrella del pop es asombroso, pero para llegar a ese resultado ella tuvo que caminar por un sendero muy oscuro.

La controversial cantante juvenil Billie Eilish es tema recurrente en redes sociales y medios de comunicación, esto debido a sus constantes cambios de imagen y sus multipremiadas propuestas musicales. Como el más reciente de sus proyectos de la mano de Disney Plus.

Así lo anunció la mañana del jueves, donde publicó desde su cuenta de Twitter el promocional de su más reciente trabajo, un documental con el que invita a sus seguidores a vivir la experiencia de un concierto desde su preparación hasta el momento cumbre de estar en el escenario.

De acuerdo con Eilish, de 19 años de edad, en sus redes sociales explica que la experiencia junto a la Orquesta Sinfónica de Los Angeles y Gustavo Dudamel es algo que jamás había hecho, sorprendiendo una vez más a sus seguidores.

Segundo álbum

Pasó ya un tiempo desde que Eilish lanzó Bad Guy, su primer sencillo, que rompió todos los récords en las listas de popularidad, y desde entonces la artista encontró otras formas de procesar sus sentimientos escribiendo su segundo álbum, Happier Than Ever, que saldrá el 30 de julio. El título no es ficción. De hecho la cantante admite que se siente más feliz que nunca. Pero como muchas cosas en la vida, no es tan simple.

“Casi ninguna de las canciones de este álbum es alegre”, explica Eilish al refutar la posibilidad de que su segundo álbum sea el contrapunto brillante y alegre de la anterior placa debut, inspirada en vívidos recuerdos de terrores nocturnos y sueños lúcidos sobre texturas que iban desde electro-pop industrial hasta baladas de jazz.

En realidad Happier Than Ever es un tipo diferente de pesadilla.

El abuso emocional, las luchas por el poder y la desconfianza, historias extraídas de la vida de Eilish y las vidas de las personas que conoce, ocupan gran parte de las letras junto con reflexiones sobre la fama y fantasías de encuentros románticos secretos.

El sonido se suaviza a partir de la expansión de la casa embrujada de su debut y culmina en paisajes sonoros electrónicos, exuberantes, sombríos y fascinantes, que fluyen por la columna vertebral del escucha, junto con las palabras de Eilish.

Pero, en todo caso, incluso en las canciones más oscuras hay momentos de reflexión, crecimiento y, lo más importante, esperanza.

Este es un álbum de alguien que comenzó a sanar mucho antes de que lo escribiera. O al menos eso fue lo que intentó.