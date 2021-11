En caso Octavio Ocaña ya hay tres detenidos: padre del actor

Agencias

Ciudad de México.- En el caso Octavio Ocaña ya hay tres detenidos, reveló el padre del actor Octavio Pérez tras la revisión de la investigación por parte de la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía del Estado de México con la familia del joven.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante en Sale el Sol, Octavio Pérez dijo que sus abogados ya pudieron acceder a la carpeta de investigación, pero advirtió que no se quedará con el dictamen que dieron las autoridades respecto a que el propio actor se disparó en la cabeza tras haber chocado en la autopista Chamapa-Lechería cuando eran perseguido por policías de Cuautitlán Izcalli.

“El fiscal (Alejandro Gómez), mis respetos, un gran hombre, él no le disparó a mi hijo. Me dio la facilidad de que mis abogados tuvieran derecho a la carpeta y yo me pudiera defender como padre. Le dije ‘necesito que me ayude, que caigan estos’ y parece que hay vamos, creo que hay tres detenidos, la mujer y dos policías”, indicó.

Explicó que entre los detenidos está la mujer policía, exhibida en un video cuando se guarda una cadena de oro que le pertenecía al actor y también el celular, el cual ya fue recuperado por la familia.

“Ya hoy cayeron los primeros, hay una policía involucrada que dicen que es la que dispara, roba el teléfono, la información, cosas que son íntimas; ya lo tengo (el celular). La esclava, un reloj, no ha aparecido”, denunció.

Agregó que los policías siguen sosteniendo la versión que la muerte del actor fue por un disparo del arma que portaba y la cual él accionó; sin embargo, aseguró que Octavio Ocaña no tenía pólvora en la mano, lo cual demostrarán con las investigaciones que está haciendo el perito de la familia.

Reiteró que los acompañantes de su hijo fueron golpeados para que se echaran la culpa. Aseguró que primero los presionaron para que confesaran que ellos le habían disparado y después para que dijeran que el mismo actor se disparó.

“Tienen miedo porque saben dónde viven, dónde está su familia”, dijo el padre del actor respecto a sus amigos, los cuales no accedieron a cambiarse de donde viven para que los protegiera por el miedo que tienen.

Advirtió que llegará hasta las últimas consecuencias en el caso, pues “lo que hicieron, lo que presentaron fue una injusticia, pero no sabían que detrás de mi hijo estaba yo”.

Aseguró que lo que busca no es limpiar el nombre de su hijo, sino justicia porque “los mexicanos ya estamos hartos, yo te hablo como padre, es el pan de cada día. Los municipales hacen sus propios retenes, da miedo, hay delincuentes disfrazados de policías”.

Octavio Pérez dijo que si realmente se quiere hacer algo con la policía de Cuautitlán Izcalli se requiere limpiarla de corrupción desde abajo, pues el caso de su hijo no es el único en el que han incurrido en abuso de autoridad.

Octavio Ocaña murió en lugar del choque; no recibió atención médica

Ana Lucía, la madre de Octavio Ocaña, desmintió que su hijo hubiera sido trasladado a un hospital para brindarle atención tras los hechos y haya muerto durante el trayecto como aseguraron las autoridades, pues dijo que en realidad falleció en el lugar donde quedó su camioneta.

“Mi hijo muere ahí, lo bajan y al ver que era un actor lo vuelven a subir. Ahí está el charco de sangre. Ellos prefirieron dejarlo morir, sólo se le quedaron viendo cómo se muere”, acusó.

Tras el impacto, en videos se ve al actor aún con movida moviendo la mano derecha y tocándose la cabeza mientras que varios policías se encuentran cerca de la camioneta.