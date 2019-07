Chihuahua.- Edna and The Musicians es una banda orgullosamente chihuahuense oriunda de Cuauhtémoc que sigue en “La Lucha” de forjar un camino dentro de la música, son seis años que los respaldan, tiempo en el que han logrado grandes cosas gracias a su talento y perseverancia.

Se pueden definir como un grupo independiente con un concepto en el cual han logrado experimentar y crear nuevos sonidos a partir de sus influencias musicales, que van desde el indie pop, jazz, rock, soul y funk, hasta el electrónico y ritmos latinos.

En entrevista exclusiva para el Diario de Chihuahua, la vocalista y compositora de la banda Edna Ordóñez Ramos, platicó sobre la evolución del grupo durante este tiempo:

“Hemos viajado mucho, hemos promocionado nuestra música en gran parte de la República Mexicana, tenemos nuestro más reciente material discográfico denominado “La Lucha” y recientemente lanzamos un sencillo que se llama “Papi”, el cual para nosotros es un gran logro, ya que fue producido por Alan Saucedo un productor que ha ganado muchos grammys con Natalia Lafourcade y produce al cantautor Leonel García, así que estamos felices y durante este tiempo hemos trabajado bastante y aquí seguimos”, dijo.

“La Lucha”

Contiene diez canciones; nueve de su autoría y un track de este disco es un cover a la canción “Querida” del extinto Juan Gabriel, un disco con el cual han madurado como agrupación y les ha dado un sinfín de aprendizajes.

Compartirán escenario con Porter

Actualmente viajan y realizan shows por todo el país, buscando extender su música internacionalmente además de poner en alto el nombre del estado grande y llegarán este próximo 26 de julio a esta ciudad para dar muestra de todo su talento donde compartirán el escenario con la banda Porter, el evento se llevará a cabo en el foro “La Mexicana”.

“Para nosotros es un honor, abrir el show de Porter porque es una agrupación que nos ha brindado mucho apoyo y son un gran ejemplo para nosotros”, comentó.

Agrupación chihuahuense

Se caracteriza por la sencillez de cada uno de sus integrantes, quienes además están muy agradecidos con su público, más porque su idea no era llegar a ser famosos y han ido poco a poco asimilando lo que les está pasando; son artistas que graban de manera independiente y además sus temas son inéditos compuestos por Edna Ordóñez quien expresó: “Nuestro objetivo es visitar el último rincón del mundo para crear nuevos sonidos y ambientes para bailar, mostrando nuestra música en festivales y conciertos que representan la escena independiente latina”.

La clave del éxito

Para Edna and The Musicians son varios factores importantes para alcanzar el éxito, empezando por la hermandad como banda, el profesionalismo con el que trabajan y su perseverancia. Uno de los logros más transcendentes durante este año fue su presentación en el Festival South by Southwest en Austin, Texas siendo este un parte aguas en esta nueva etapa de su carrera.

“Es un lugar donde se presentan agrupaciones de música alternativa independiente de todo el mundo, pero es una selección muy estricta, es muy difícil quedar dentro, este año aplicaron más de 11 mil proyectos artísticos de los cuales escogieron sólo a trescientos y entre ellos nos escogieron a nosotros, de los poco proyectos que escogieron de México, así que estamos muy contentos y agradecidos”, aseveró.

El SXSW “South by Southwest” en un evento realizado en Austin, Texas, que congrega diversos eventos y conferencias de películas, medios interactivos y eventos musicales de proyectos de todo el mundo que nos muestran el vasto talento que representa a cada país, proyectos elegidos que van desde: Corea, Japón, España, Inglaterra, Australia, Alemania, Nueva Zelanda, Francia, Irlanda, Guatemala, Noruega, Israel, Colombia, Nigeria, Argentina y México entre muchos otros más.

Durante la amena entrevista Edna refirió que todo lo que han vivido durante estos seis años de trayectoria ha valido la pena: “Ahora veo que nuestra carrera musical va en serio, ya que nuestra meta principal es que nuestro proyecto de Edna and The Musicians es proyectar nuestra música lo mejor posible con la mejor calidad, me siento bien vencedora estamos trabajando de la mano con gente muy talentosa”, expresó.

Proyectos

“Próximamente estaremos lanzando un EP acústico deluxe con una selección de rolas del disco pasado pero traducido al tarahumara, quisimos hacer un concepto muy natural y orgánico pero con la misma esencia de nuestra música que es pop alternativo, tendremos colaboraciones con el poeta y músico Martín Makawi, con la violinista Itzel Venzor integrante de la Orquesta Filarmónica del Estado de Chihuahua y la flautista Paulina Venzor de la Facultad de Artes de la UACh entonces estamos muy emocionados con este proyecto de Pacmyc”.

Además comentó la banda emigrará a la CDMX: “Hace mucho que lo queríamos hacer, estamos pasando por un proceso de cambios al mismo tiempo de mucha inversión al proyecto, tanto de trabajo, económico, creativo y siento que estamos emprendiendo artísticamente y eso lo valoramos mucho, estamos más fuertes que nunca”, enfatizó.

