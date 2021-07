En los ojos del mundo

Cortesía

La modelo chihuahuense Victoria Villezcas Pacheco de 21 años, ha forjado una carrera dentro del modelaje, el interés de posar y modelar lo comenzó a tener desde muy niña, en la actualidad cuenta con dos años y medio en el mundo de las pasarelas y glamour, en entrevista para El Diario, compartió que sin duda es su forma de expresarse y es lo que más le apasiona.

“Recuerdo fingir hacer pasarela enfrente del espejo en casa de mis abuelitos como a los 4 años; pero por parte de mi mamá me decía que era algo sin futuro, que mejor tuviera otras aspiraciones reales como ser abogada o doctora. Así que lo deje a un lado hasta que a los 16 años estaba segura de que quería intentarlo, me llamaba demasiado la atención y no porque supiera nombres de diseñadores o revistas, simplemente la fotografía y la industria en general me intrigaban demasiado”, dijo Victoria Villezcas en entrevista para El Diario.

La bella modelo refirió que el modelaje en su vida, es su gran pasión y su manera de expresarse quien realmente es.

“Es mi manera de expresarme como la persona, en mi vida me hace una chica segura de sí misma, extrovertida, ocurrente que un día pueden hacerle un maquillaje súper alocado, brinca y se vuelve loca y al otro ser super natural y tierna, me hace muy feliz”, contó.

Actualmente la juarense de nacimiento y chihuahuense de corazón, se encuentra a punto de concluir su carrera en mercadotecnia y publicidad, y a la par viaja al extranjero para trabajar de modelo.

“Justo ahora concluyó mi estadía en Seúl en Corea del sur y muy satisfecha siendo que trabajé bastante bien”, expresó.

Además comentó que ha tenido la oportunidad de posar para diferentes revistas.

“Gracias al universo, sobre todo este año he tenido bastantes oportunidades y por supuesto que cada una ha tenido su enseñanza y su logro. Algo que siempre anhele porque se presentaba la oportunidad, pero nunca se consolidaba era hacer fotos para Elle. Y por fin este año en el mes de marzo sacamos una edición de varias páginas de beauty”.

“También obvio está el sueño de todas de poder decir que salieron en Vogue donde ya tuve la oportunidad de posar y hasta la fecha no me la creo, además en Harper’s Bazaar que fue un issue muy personal, ya que fue basado en mi artista favorito Van Gogh”.

“Y mi primera editorial que fue para GRAZIA siempre lo atesoro como uno de los mejores. Con ellos pude sacar mis primeras portadas, que eso es súper complicado y más cuando se lleva tan poco tiempo en esto. He hecho muchas otras que también tienen mucho valor y peso para mí y mi carrera como Maple, cake mag, DNA, entre otras, que en lo personal yo amo los trabajos en revistas porque la misión es contar una historia, entonces todo el equipo que logran hacer esto posible son súper creativos, extravagantes y entregados a lo que hacen, valoro todas y cada una de las experiencias. Por más pequeñas o grandes que sean”, explicó.

En Chihuahua, dijo que llego a trabajar con unas estéticas locales como loft me y Éter. También para la tienda que lleva por nombre Love the glam store y Kokia market que es de ropa más tradicional Tarahumara.

“Llegue a hacer varías fotos con fotógrafos locales como Héctor Noah, Jesús Herrera, Leo de la Rosa por mencionar a algunos. Pero quiero aclarar que en ninguno de estos trabajos tuve algún pago en efectivo. Solo el intercambio de servicios como fotos y arreglo de uñas”, comentó.

Dentro de su carrera Victoria, ha vivido un sinfín de experiencias, pero compartió una que ha marcado de manera significativa su carrera.

“Algo que siempre recuerdo con cariño fue la vez que me firmó mi agencia en el extranjero a nivel Worldwide, iba saliendo de un casting y me escribieron dándome la noticia e iba camino al gym. En ese momento me detuve en seco helada y en shock. Lo primero que hice fue agradecer. Después marcarle a mi mamá con lágrimas de alegría, por lo que ella también lloró. Después fui a mi agencia a hablar al respecto y me senté con uno de mis bookers (aún en lágrimas) contándoles que no podía creer que esto me estaba pasando a mí. Porque de corazón te digo que para hacer esto sacrifique mi vida entera, entonces cuando tomas la decisión y sabes que era correcta es un alivio y satisfacción impresionante”, expresó.

Proyectos

“Me gustaría ver hasta dónde puedo llegar. Me siento capaz, decidida y con mucha pasión al modelaje, entonces siento que muchas más puertas aún faltan por abrirse”.

Además dijo con qué diseñadores y fotógrafos le gustaría trabajar.

“Siento que la lista es muy larga, aún me queda tanto que quiero hacer y lograr. Y más porque no me cierro a ninguna oportunidad.

Cada marca tiene lo suyo y algunas con las que me identifico es Dior, miumiu, Victoria Secret, oyshio, Etam, Nike, Fenty beauty, entre otras.

Y soñaría con poder hacer una portada para Vogue, Elle en diferentes países, yo no le cierro la oportunidad a nadie”, indicó

ASÍ LO DIJO

“El límite es el que tú te pongas. No te rindas que estamos en esta vida para ser felices, y lo demás es segundo plano. Ama, vive, experimenta y te prometo que no te arrepentirás”.

VICTORIA VILLEZCAS, MODELO

DE CERCA

Victoria Villezcas Pacheco (Tori Vi)

Nació en Ciudad Juárez, pero criada en Chihuahua, Chihuahua

Nació él: 7 de julio del 2000

Edad: 21 años

Estatura: 1.75

Medidas 85 – 60 –89

Cabello: Castaño

Ojos: Verdes