En México se produce más teatro que en Broadway: Mariana Garza

Ciudad de México.- En México se produce más teatro que en Broadway, sólo hace falta que quienes lo hacemos estemos unidos para que el público asista a ver las obras y salgamos de la crisis, afirmó la actriz y productora Mariana Garza.

"El teatro es una industria que debe dejar dinero para todos y eso es lo que queremos. En México se producen más obras que en Broadway, incluso, de la misma calidad, pero nos hace falta organizarnos, dejar de etiquetarnos y separarnos”, comentó Garza.

La clave está en la unión, dice, pues si productores, directores, actores y creativos involucrados en el arte mantienen una sana relación y dejan de competir, podrían apoyarse para que funcionen las obras que todos proponen, pues considera que hay público para todos los gustos.

"Necesitamos que el teatro se incluya en la lista de actividades que la gente hace al momento de buscar entretenimiento. El teatro afecta de manera positiva en muchos sectores económicos del país. Por ejemplo, beneficia a los hoteles, restaurantes, medios de transporte y demás”, dijo la productora.

Se refirió entonces a los Premios Metropolitanos de Teatro, de los cuales es promotora. Asegura que con ellos se busca lograr una ceremonia que distinga a lo mejor de ese arte en México y que esté a la altura de los Tony, Emmy o Laurence Olivier, por ello es que se basan en el mismo reglamento.

"Es una estrategia y todo tiene una razón de ser. Con la cantidad de obras que este año se inscribieron existe la posibilidad de recaudar 500 mil pesos y que ese dinero se entregue a una compañía para que produzca”, resaltó Garza, quien ha protagonizado obras como Lobos por corderos y Sólo quiero hacerte feliz, entre otras.

Es un formato que tienen las citadas entregas de premios en Estados Unidos y Londres, y cuyo dinero aplican para distintas cosas.

"La compañía a la que será destinado, se somete a votación. Nos interesa que se produzca más teatro y que el dinero de los impuestos regrese a la cultura. La idea es que entre nosotros empecemos, que quienes generamos teatro hagamos una cultura de remuneración y, a su vez, invitemos al gobierno para que se sume”, afirmó la actriz.

A diferencia del año pasado que fue la primera edición de los Premios Metropolitanos de Teatro, esta vez sí se inscribieron musicales mexicanos y no solo historias extranjeras.

"No es que la vez pasada no hubiera obras bajo ese perfil, sino que no se habían inscrito. Conforme estén sucediendo las ceremonias, se añadirán cosas. La finalidad de los premios es beneficiar a la industria y generar público, tanto de México como de otros países”, concluyó Garza.