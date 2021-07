Enaltece el estilo country

Cortesía Octavio Romero Cortesía Octavio Romero Cortesía Octavio Romero

Chihuahua, Chih—El mundo country es parte de la vida del chihuahuense Marco Zaragoza quien es coreógrafo del baile country y cuenta con 31 años de trayectoria dentro del medio del espectáculo con su School Dancer Country y su Showman Entertainner, quien a pesar de la adversidad sigue adelante para mantener vigencia y continuar con su misión que es la de servir divertir y entretener.

Después de realizar una exitosa temporada en la Unión Americana está de regreso en esta ciudad con nuevos bríos y retomando una de sus facetas por la que tanto se le reconoce el baile country.

“Son 31 años de carrera en la faceta del country que estoy etiquetado como tal. Si bien es cierto lo fuerte ahorita es mi espectáculo como Showman Entertainner, no puedo deslindarme de algo en lo que aparte de traerlo en mi show, la gente me lo pide quieren al Marco que dé las clases, que baile que no deje morir el country, y yo lo hago con mucho gusto, además nunca falta en mi espectáculo esos números, esas canciones esas interacciones con el público y por supuesto las invitaciones por aquí y por allá para eventos, presentaciones y cosas profesionales o comerciales", dijo emocionado, Marco Zaragoza en entrevista para El Diario.

School Dancer más vigente que nunca

Marco de la mano de sus bailarines siguen adelante, han ofrecido su espectáculo que la gente puede disfrutar, con coreografías de música country que lo ha distinguido por años

“Estoy muy contento y agradecido porque a pesar de los tiempos tan difíciles que se han vivido, seguimos adelante, precisamente hace un par de semanas estuvimos presentándonos en el programa de televisión de la Cadena TeleRitmo ‘El Ranshow’ donde bailamos algunas de sus tradicionales coreografías, además fuimos la imagen para darle vida a un video promocional para enaltecer los productos que se elaboran en la Facultad de Zootecnia de la Universidad Autónoma de Chihuahua, estuvimos conviviendo y todo salió padrísimo”, comentó.

Además durante este tiempo de encierro School Dancer fueron invitados por el grupo Country Río de Randy Río, para ser parte de un videoclip que habla precisamente de la pandemia que queja a todo el mundo, con el tema ‘When this is over’, (Cuando esto termine).

“Me hizo la invitación mi amigo Randy y sin duda le dije que sí, tuvimos una participación en este video donde hubo varios colegas del mundo country, donde cada uno dimos un testimonio sobre cómo hemos manejado la pandemia y que es lo primero que haremos cuando todo esto termine, la locación fue en el centro de esta ciudad, en la catedral una preciosa toma del video, donde salimos un servidor con los School Dancers”, contó.

Actualmente siguen promocionando la venta de su material videográfico denominado “Baila Country con School Dancer y la música de Caballo Dorado” es el volumen 1 y 2.

“Son dos invaluables materiales profesionales didácticos de fácil aprendizaje con nuestros pasos más populares tanto en línea como en pareja y lo mejor: Con la música de Caballo Dorado con quien llevamos carreras paralelas, así que no hay pretextos de no aprender a bailar desde la comodidad de sus hogares”, compartió.

Marco y sus bailarines, ya se preparan para próximos eventos y presentaciones acompañarlo en su Show ocasionalmente. De hecho ahora mismo Marco está dando clases para particulares y grupos pequeños con las debidas medidas y restricciones sanitarias para los interesados.

"Estén pendientes de las redes sociales para los pormenores de la reanudación de cursos tanto para principiantes como para intermedios y avanzados”, indicó.

¡Síguelo!, en:

facebookSchoolDancerCountryPerformance

facebook/ MarcoA.ZaragozaRetta