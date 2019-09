Enamora Luis Miguel a Las Vegas

Las Vegas.- The Colisseum del Caesars Palace recibió el viernes por la noche a Luis Miguel para dar inicio a las presentaciones que se realizarán en Las Vegas con motivo de la celebración del Día de la Independencia de México.

A las 21:30 horas, tiempo local, dentro de una proyección de humo se vislumbró una sombra que se acrecentó hasta desaparecer al subir el telón, en medio de proyecciones a blanco y negro salió "El Sol" para alumbrar el escenario.

El intérprete lució perfectamente alineado con traje, realizó movimientos de cadera, sonriente y hasta lanzó un puntapié, así arrancó la velada al ritmo de "Si Te Vas", siendo ovacionado por las 4 mil 200 personas que acudieron al recinto.

Pese a que algunos de estos comentaban que su rostro lucía un poco rígido y su cabello resaltaba de forma distinta por su nuevo tono plata, lo que realmente cautivó a su público, hombres y mujeres mayores de 30 años en su mayoría, era la potencia y manejo de la voz que el cantante destacaba en temas como "Tú Sólo Tú" y "Amor (Amor, Amor, Amor)", canciones a las incluso hizo nuevos arreglos.

Acompañado de ocho músicos y dos coristas, Luismi lució su rango vocal así como su destreza escénica, pues se mostraba confiado con sus movimientos al recorrer el escenario que ya ha sido su casa en ocasiones anteriores.

"¡Vamos arriba, todos conmigo, vamos!, ¿se la saben?, ¿la conocen?" preguntó con los primeros acordes de "Suave", éxito con el que bastó para poner inmediatamente de pie a sus seguidores.

Con temas como "Culpable o No", "Yo te Necesito", "Tengo Todo Excepto a Ti", "Entrégate" y "Hasta que me Olvides", "El Sol" demostró que su brillo sigue siendo intenso, pues sin importar la raza, todos los asistentes entonaron las melodías.

"¡Qué belleza de público esta noche! Muchas muchas gracias", expresó el intérprete de 49 años.

Con fondos de un cielo estrellado, destellos cayendo, velas y hasta atardeceres que acompañaban temas como "Por Debajo de la Mesa", "La Incondicional" y "Contigo a la Distancia", la producción creó un ambiente romántico que liderado por el artista despertó los gritos de sus fanáticas con frases como: "Por ti me divorcio", "¡Mucha ropa!", "Te espero afuera" y finalmente "¡Papacito!", a lo que él respondió diciendo sonriente: "Mamacita", haciendo enloquecer a sus fanáticas.

A las 23:00 horas inició la fiesta mexicana cuando subieron al escenario un grupo de bailarines regionales junto a un mariachi de 14 músicos para dar inicio al bloque de música vernácula con "La Fiesta del Mariachi".

Con temas como "Llamarada", "La Bikina", "Sabes una Cosa", "Si nos Dejan" y "Cielito Lindo", el artista se encargó de probar cómo se lleva a 'México en la Piel' a otras partes del mundo.

Al grito recurrente de '¡Viva México!' y hasta con fuegos artificiales, proyectados en la pantalla, la euforia fue tal que hasta uno de los asistentes aprovechó para realizar pedir matrimonio, elevando aún más los ánimos de aquella celebración.

Tras dos horas y media de presentación, Luis Miguel le hizo honor a su apodo luciendo una camisa dorada para dar un último bloque de baile con "Decídete", "Ahora te Puedes Marchar", "La Chica del Bikini Azul" e "Isabel", éxitos con los que se ha coronado a través de los años, finalizando la velada al ritmo de "Cuando Calienta el Sol", tema que fue acompañado de luces de colores, globos y papeles por todos lados.