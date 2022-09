Encabeza Chalamet primera portada varonil de Vogue británica

Reforma

Ciudad de México.- Timothée Chalamet protagoniza la portada del mes de octubre de la revista Vogue británica, convirtiéndose en el primer hombre en encabezar la revista en solitario.

Para la edición, Chalamet, de 26 años, lució una camiseta sin mangas de cota de malla de Stella McCartney, pantalones deportivos de cuero Gucci y un collar de perlas.

"Cuando vino a mi, me sentí muy particular, que no quería a la gente y realmente no quería verme a mí mismo sacando provecho", dijo a la revista.

De acuerdo a Page Six, el actor de Duna se negó a hablar sobre su vida sentimental y privada; sin embargo, reveló el consejo profesional que le compartió Leonardo DiCaprio: "No a las drogas duras ni a las películas de superhéroes".

Timothée Chalamet es uno de los artistas que más ha destacado en la moda por sus looks atrevidos capaces de romper la barrera de los géneros. Durante el Festival de Cine de Venecia, robó varias miradas al vestir un overol con la espalda y los costados descubiertos.

"Odio decirlo, pero el sueño como artista es tirar lo que quieras a la pared, ¿sabes?

"Y supongo que me estoy dando cuenta de que la vida personal de uno, la vida adulta de uno, puede ser bastante aburrida y la vida del artista aún puede ser extraordinaria", aseguró Chalamet.

El histrión protagonizará el musical dirigido por Paul King, Wonka, en donde se contará la historia del chocolatero antes de abrir su fabrica de chocolate; se espera que su estreno sea en la primavera del 2023.