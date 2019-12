Encabeza Taylor Swift Glastonbury 2020

Estados Unidos.- La cantante estadounidense Taylor Swift se presentará en la edición 50 del Festival Glastonbury 2020, que se llevará a cabo del 24 al 28 de junio en Worthy Farm, Inglaterra, con una presentación en el Pyramid Stage.

"Estoy emocionada de decirte que encabezaré Glastonbury en su 50 aniversario. ¡Nos vemos allí!", escribió la artista, quien el pasado viernes 13 de diciembre festejó su cumpleaños 30.

El fundador de encuentro musical confirmó la presentación de la intérprete de Lover mediante un video difundo en redes sociales en donde destaca el talento de la artista más ganadora de los American Music Awards.

"Estoy muy contento de anunciar que Taylor Swift encabezará el Festival Glastonbury 2020, el domingo 28 de junio. Es una de las estrellas más grandes del mundo y sus canciones son absolutamente increíbles. Estamos muy encantados", indicó.

"Taylor es una de las artistas más grandes y mejores del planeta, y estamos muy contentos de que ella venga a Worthy Farm para unirse a nosotros en nuestras celebraciones del cincuentenario", añadió la coorganizadora del encuentro musical, Emily Eavi.

En esta edición, también actuará el cantautor británico Paul McCartney, el próximo 27 de junio.

"Hola Glasto: estoy emocionado de ser parte de tus celebraciones de aniversario. ¡Nos vemos el próximo verano!", escribió Paul McCartney en sus redes sociales.

La ocasión más reciente que McCarney se presentó en este festival fue en 2004, con un setlist que abarcó canciones desde su época con la banda The Beatles, de su trabajo posterior en solitario y con la banda Wings, formada en agosto de 1971, un año después de la separación de The Beatles.

En 2004, McCartney encabezó el cartel en el que participaron Muse, Oasis, James Brown, Joss Stone, Toots and the Maytals, Franz Ferdinand, Scissor Sisters, Black Eyed Peas, Sister Sledge, Television, Michael Franti, Spearhead, The Greenfields y Lost Vagueness.