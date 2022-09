Encabeza Yalitza Aparicio alfombra roja de 'Presencias'

CDMX.- Presencias, la nueva película de terror del director Luis Mandoki, tuvo la noche de este martes una función especial en la Ciudad de México antes de su estreno a través del servicio de streaming ViX+, dónde estará disponible a partir de este miércoles.

Sus protagonistas, Presencian mancuerna entre Aparicio y Ammann, ganador del premio Goya, y Yalitza Aparicio, nominada al Premio de la Academia de Hollywood, fueron de los últimos en desfilar por la alfombra roja.

"Luis Mandoki es el director que mejor conoce la labor de los actores y eso me gustó mucho, eso fue lo que más me gustó de trabajar con él", aseguró Ammann en entrevista.

Sin duda, la más esperada fue la nominada al Óscar, quien hizo su regreso fílmico tras su debut en la cinta Roma, del director Alfonso Cuarón.

"Me ha costado mucho trabajo elegir un personaje en el que no me encasillen tanto en mis perfiles. Este nuevo personaje ha implicado muchos retos tanto físicos como mentales, tengo ese reto, de mantenerme aunque la historia suba y baje", compartió la actriz oaxaqueña.

Luis Mandoki aseguró que reclutó a Yalitza Aparicio para esta película ya que buscaba sacarla del estereotipo donde la querían encasillar después de Roma.

"Desde que hice el guion pensé en ella. Es un talento natural, toda la fama que le ha llegado no le afecta, es sencilla y entregada", afirmó el realizador.

Por el encarpetado también posaron parte del elenco, como Armando Hernández, Gerardo Taracena y Daniel Mandoki, hijo del cineasta.

"Mi expectativa es que se vuelva una película de culto para el cine de terror mexicano. No es un terror cualquiera y al final te deja pensando", compartió Daniel Mandoki.

Daniel no es único Mandoki que participa en el filme; su hermana Camila estuvo a cargo de la musicalización y su mamá, Oliva, escribió el guion.

"Mi padre me pidió hacer casting y yo dije que sí, me pareció muy buena forma de hacerlo, sólo quería estar sí me ganaba el lugar", agregó Daniel Mandoki.

A la premier también asistieron las actrices Arcelia Ramírez y Blanca Guerra.

Aunque Presencias estará disponible en la plataforma, contará con algunas funciones en la Cineteca Nacional.