Encara Toretto a sus adversarios en 'Rápidos y Furiosos X'

Más rápidos, furiosos, imparables e impredecibles es como regresan "Dom" Toretto y Letty Ortiz junto a todo su clan en la nueva entrega de la franquicia que ha viajado por todo el mundo con persecuciones y balazos.

Rápidos y Furiosos X, que se estrena este miércoles en cines, se centra en la responsabilidad que tiene Toretto (Vin Diesel) de proteger a su familia del nuevo villano, Dante (Jason Momoa), quien lo odia ciegamente por un hecho puntual del pasado.

"Dante es el personaje más divertido que he hecho. Es una antítesis muy clara de lo que es un villano común. Lo confeccioné alrededor de un cantante de ópera, un fashionista y un malo tierno. Me encanta haber ingresado a esta franquicia con alguien tan divertido", contó Momoa en entrevista.

"Que a nadie se le olvide que Jason es el más nuevo, y le faltó que le hiciéramos algunas bromas como bienvenida, porque está ingresado a una fraternidad única. Pero bueno, quien más convivió con él fue Daniela (Melchior), que hace el personaje de Isabel", adelantó Michelle Rodriguez (Letty).

En la película, la calma aparente de la familia de "Dom" se trastocará cuando se den cuenta de que varios fueron emboscados por el aún desconocido enemigo, y fueron a una misión casi suicida a Roma en vez de estar en Brasil, donde transcurre el verdadero peligro.

Las mujeres de la saga tendrán preponderancia, así que Mia Toretto (Jordana Brewster) y Megan Ramsey (Nathalie Emmanuel) participarán en la aventura y la acción, mientras que Cipher (Charlize Theron) deberá hacer mancuerna con su archirrival, Letty.

"Creo que se ha formado una sororidad entre nosotras. Hemos sido muy enfáticas en que como mujeres hemos crecido en la franquicia y hemos manifestado un crecimiento exponencial único", dijo Brewster.

"Unas se han quedado, otras se han ido, pero aquí estamos, felices de que seamos mujeres con papeles preponderantes y con muchísimo entusiasmo por el futuro de la franquicia", señaló Rodriguez.

Fue en junio del 2001 que nació Rápido y Furioso, con Vin, Michelle y Jordana como protagonistas junto a Paul Walker, emblema de la franquicia que falleció hace un a década en un accidente.

Han dado la vuelta en distintas ciudades, como Tokio, Londres, Ciudad de México, Río de Janeiro y Nueva York, y acumulado más de 6 mil millones de dólares en taquilla.

"Estamos muy conscientes de que a la gente le ha gustado la historia por divertida, porque está llena de adrenalina, porque es impredecible.

"A lo largo de los años hemos crecido. Cuando iniciamos, no pensábamos en qué iba a suceder. Pero han llegado (compañeros) con bebés en brazos que ya son jóvenes, unos ya no están, otros van ingresando hemos crecido", afirmó Rodríguez.

Además de Melchior y Momoa, son varias las nuevas caras que se incorporan al décimo episodio de la saga: por ejemplo, Brie Larson y Alan Richtson, ambos encarnando a miembros de la agencia secreta que apoya a Vin y los suyos.

"Yo me divertí muchísimo haciendo este trabajo, porque soy la nueva. No tuve que soportar bromas pesadas, pero lo que sí me encantó fue que Jason es lo máximo. No es una celebridad, no es una estrella de cine, no es una estrella de tele, es un rockstar que se sabe y se ve así, y en su personaje es lo mejor", observó Melchior.