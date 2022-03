Encarna Amanda Seyfried a la 'nueva Steve Jobs'

Reforma

Ciudad de México.- En 2003, cuando tenía sólo 19 años, Elizabeth Holmes se volvió empresaria fundadora de su compañía, Theranos, y dejó la Universidad de Stanford. Una década más tarde, Forbes la designó la multimillonaria estadounidense más joven al valuar su marca en 9 mil millones de dólares. Explotó de la mano de la cadena de farmacias Walgreens y de miles de inversionistas, muchos de ellos, acaudalados.

La considerada entonces "nueva Steve Jobs" espera hoy, con 38 años, su condena. Es culpable de tres cargos de fraude y uno de conspiración contra quienes creyeron en su revolucionario sistema de tests de sangre, mediante el cual, a partir de una simple gota, se generaba un análisis completo a un costo más accesible que los estudios profesionales. Su auge y caída llega a la pantalla vía Star+, que ofrecerá este jueves tres de los ocho episodios de The Dropout.

"Leí en Vanity Fair un artículo del caso y me sentí sumamente atraída, y eso me llevó a indagar más. Luego lo pausé por un par de años y lo retomé cuando me invitaron a un podcast increíble en el que lo abordaban, y es en el que se basa nuestra serie.

"A esas alturas ya había un libro, un documental y muchos reportajes, y pensé '¿de verdad necesitamos contar esta historia otra vez?'. Y sentí que lo que aún faltaba era abordar ese lado humano, intentando entender quién era esta mujer y lo que sucedía con ella, y esa fue mi misión: contar su historia sin juzgar", explicó la escritora Elizabeth Meriwether, en videoentrevista.

La trama está protagonizada por Amanda Seyfried, Naveen Andrews, Stephen Fry, Sam Waterston, Laurie Metcalf y William H. Macy, entre otros.

"¡Amanda es maravillosa! Naveen, Sam Waterston Tenemos este increíble elenco, que, de verdad, ofreció unas actuaciones memorables, y me siento muy afortunada y agradecida. Para mí era muy importante que se reflejara la complejidad de cada personaje, que nadie fuese una caricatura o quedara ridiculizado, y todos entendieron muy bien eso y dieron lo mejor de sí mismos para lograrlo. De verdad, su trabajo levanta muchísimo todo lo que queríamos lograr", destacó Meriwether, de 40 años y quien había conquistado a la audiencia con la comedia New Girl.

Al igual que muchos escándalos recientes, el de Theranos lo destapó la prensa. The Wall Street Journal publicó en 2015 una investigación que evidenciaba fallas en el producto estrella y fraudes en la empresa, que se disolvió en 2018 y llevó al arresto de Holmes; podría recibir una pena máxima de 80 años de prisión (20 por cada cargo).

Como si adentrarse en un escándalo de la vida real no fuera reto suficiente, tanto la autora como su equipo de producción tuvieron que lidiar con las grabaciones en pleno juicio real del caso, lo que los llevó a ir modificando el guión y las escenas conforme a lo que se iba publicando durante el día.

"Ese fue el mayor desafío, sin duda. El juicio de Elizabeth comenzó justo cuando empezamos a grabar, entonces ya teníamos todo listo, y de pronto, durante el juicio, publicaron nuevas evidencias, mensajes de texto, nuevos implicados, e intentamos seguir el hilo y tratar de incorporarlo todo.

"Y muchas veces tuvimos que cambiar escenas al momento, entonces, ir haciendo este show mientras todo esto sucedía, fue de verdad una locura", compartió la autora.