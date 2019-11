Encarnará Downey Jr. de nuevo a Iron Man

Ciudad de México.- Disney+ dará a los seguidores de Iron una nueva oportunidad de ver a Robert Downey Jr. dando vida al personaje, o mejor dicho, de escucharlo.

Según ha revelado el actor Jeff Goldblum, quien interpretó a El Gran Maestro en Thor: Ragnarok, Robert Downey Jr volverá al Universo Marvel para dar voz a Tony Stark en la serie What if...?, de Disney+.

La serie, que cuenta historias alternativas sobre el Universo de los Vengadores, ya anunció en la pasada Comic Con de San Diego que contaría con un espectacular reparto de voces.

Michael B. Jordan, Samuel L. Jackson, Taikia Waititi, Natalie Portman, Karen Gillan y Paul Rudd son algunos de los nombres de la lista a la que ahora se suma Downey Jr.

What If...? estará inspirada en la saga de cómics del mismo nombre, que plantea la premisa de "Qué hubiera pasado si..." y, como se anunció en la D23, el primer episodio plantea la pregunta de qué hubiese pasado si Peggy Carter, y no Steve Rogers, hubiera tomado el suero de súper soldado.

Las tramas de otros episodios explorarán la versión zombi de Capitán América, así como la historia del personaje T'Challa caracterizado como Star Lord.