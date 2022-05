Enciende Danna Paola y Danny Ocean el Tecate Emblema

Aunque el inicio del Tecate Emblema estaba pactado poco después de las 15:00 horas, fue hasta pasadas las 18:00 que el ritmo y la energía se dio con Danna Paola en el Tecate Stage y con Danny Ocean en el Dream Stage.

Por ser viernes, y por el intenso sol muchísima gente se esperó hasta que el clima estuviera más leve para ir llenando las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, también conocido como el Foro Sol.

Danna Paola convocó a gran parte de la concurrencia y les cantó en directo, acompañada de un equipo de bailarines, éxitos como "Sodio" y "Mala Fama", y los sorprendió con su versión balada tradicional de "Mundo de Caramelo".

"Agüita", uno de sus más grandes éxitos, fue el más coreado por la comunidad LGBT+ que literalmente la hizo sentirse feliz por la recepción.

"Ver esto así, con todos ustedes, es lo que me hace saber a que esto me quiero dedicar toda mi puta vida", expresó la actriz de Élite.

Y unos minutos después, el reguetonero venezolano se apoderó del lugar donde le tocó cantar, y como fue una carpa abierta, el lugar se desbordó porque muchísima gente se arremolinó alrededor para cantar con él.

"Dembow" y "Me Rehúso" fueron las piezas más celebradas por la audiencia, la cual fue muy variada en estratos sociales y en atuendos, pero coincidió en mostrarle su amor al cantante.

"No sé qué hice para merecer esto, pero ustedes son los mejores", expresó Danny, a quien le quedó muy pequeño el escenario y quien generó quejas en redes sociales porque lo pusieron casi a la misma hora que Danna Paola y compitieron por audiencia.

Lauren Mayberry, la cantante de Chvrches, se echó a la audiencia con su encanto natural y recibiendo todo tipo de obsequios de parte de su público.

"He Said, She Said", "Leave a Trace", "Miracle" y "Recover" fueron algunas de las piezas que interpretó la banda de synth pop y la cual ha sido la última en actuaciones hasta el momento, ya que faltan los estelares: Carly Rae Jepsen, Diplo y la mayor atracción de la noche, Backstreet Boys.