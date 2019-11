Enciende Dua Lipa los MTV EMAs 2019

Ciudad de México.- Puede que Dua Lipa haya dicho "Don't Start Now", pero no importó porque con su actuación dieron inicio los MTV Europe Music Awards 2019.

La intérprete británica hizo que el público se emocionara cuando sonó su nuevo sencillo, del cual hace poco lanzó el video.

Y fue Becky G la encargada de dar la bienvenida, como presentadora de este año.

Han sido semanas de preparación para la ceremonia que se realizan en el FIBES, local.

Sobre el escenario, diseñado por Julio Himede, también se espera la actuación de Rosalía, Niall Horan y la propia Becky G, quien hará un dueto con Akon.

Las miles de luces del escenario y las pantallas LED se encendieron y han dado vida al recinto sevillano.

La premiación, donde una de las más nominadas y favoritas es la española Rosalía, es la cereza del pastel de una semana llena de actividades en Sevilla.

Tan solo el sábado, Green Day sirvió de preludio para la celebración de se realiza este domingo con el concierto que dio en la Plaza de España en el MTV World Stage.

Mientras que otros artistas con Love of Lesbian, Viva Suecia y León Benavente también han formado parte de las actividades previas y que han contribuido más a la naturaleza creativa y musical de esta ciudad española.

Los motores de la ceremonia se encendieron hace un par de horas que comenzó el desfile de artistas por la alfombra roja: Rosalía, Abraham Mateo, Paz Vega y más.

La mexicana Sofía Reyes y el brasileño Pablo Vittar fueron uno de los que realizaron presentación en vivo durante ese momento.

La mayoría de los invitados complació a los aproximadamente 500 fans que presenciaron su paso, con selfies y uno que otro autógrafo.

Halsey se llevó el premio a Mejor Look y la cantante Lola Índigo se coronó como Mejor Artista Español.