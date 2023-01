Encontró Christian Vázquez en Paty Cantú a una cómplice

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Desde que la conoció nunca más volvió a sentirse solo.

Christian Vázquez encontró en su novia Paty Cantú además del amor, la compañía y a una cómplice.

A un año y nueve meses de estar juntos, la relación entre la cantante y el actor sigue viento en popa, disfrutando las mieles del amor.

"Afortunadamente fui yo", bromeó el actor sobre su noviazgo con la cantante tapatía y su hit "Afortunadamente No Eres Tú".

Christian y Paty comenzaron a conocerse en el 2021, justo cuando él estaba por terminar la filmación de Mirreyes vs. Godínez 2: El Retiro, que se estrenó por VIX+.

La pareja no esconde su idilio, al contrario, lo comparten a través de sus redes sociales.

"Llevamos un año, 9 meses y me siento muy contento por eso, disfrutando mucho y valorando mucho también. Creo que cuando uno hace bien las cosas en la vida, la vida misma se encarga de ponerte lo que más necesitas en el camino y, en este caso, yo me crucé en el de ella y lo agradezco mucho porque es uno de los mejores regalos que me ha dado la vida", expresó contento el actor de Te Llevo Conmigo.

Al lado de la cantautora, "Charrito" como lo llaman sus amigos de cariño, y como se identifica el actor en su cuenta de Instagram, ha descubierto una mejor versión de él a nivel personal y profesional.

"Tener un cómplice con quién compartir los logros es maravilloso. A veces también las derrotas son más bien logros porque se aprende de ellas. Con Paty tengo a una amiga, una cómplice en quien me refugio, quien me ha hecho ser una mejor persona, ya no estoy solo y sé que cuento con alguien y viceversa.

"Es muy bonito encontrar a alguien con quien hacer equipo, creo que sí ha sido para bien. Fue difícil conquistarnos porque hoy en día creo que no son fáciles las relaciones. Lo que nos funcionó a nosotros fue no presionar nada, al contrario, fluir en la medida de lo posible. Difícil no ha sido, divertido sí", compartió.

Trabaja con Schneider

Christian espera recibir el 2023 con buenas noticias.

Por lo pronto, cuenta los días para el anuncio del estreno de Amor Es Amor, que filmó en abril en la Ciudad de México el actor Rob Schneider en spanglish.

La historia protagonizada y dirigida por Schneider contó entre su elenco a Vadhir Derbez, Paulina Dávila y Ricardo Margalef, además de Christian Chávez.

"Es una comedia muy divertida, una sátira que está situada en los años 90. Va a estar muy divertida porque es una comedia en la que me sacaron por completo de mi zona de confort, pues para mí fue un reto y teniendo de capitán de barco a Rob, fue un viaje increíble, yo espero que en enero ya nos estén dando noticias del estreno", adelantó.

Compartir set con el actor de Hollywood fue para Christian una cátedra actoral.

"Como decimos entre colegas, 'para ser un buen actor, también hay que ser una buena persona', y Rob es muy buena persona. Fue muy divertido coincidir con él dentro y fuera del set"

"Me llevé puros recuerdos padres de él, muchas enseñanzas. Para mí, más que presentarme a un día de trabajo, fue como tomar un taller de actuación y de vida", aseguró Vázquez.