Encuentra Angie Vázquez su propio 'sound'

CDMX.- Angie Vázquez ya encontró su propio "sound" y vuelve a la música con Uno de Nosotros.

La niña, originaria de Mexicali, que en el 2002 se volvió viral junto a sus hermanos Gustavo y Abelardo, como Vázquez Sounds, al cantar el cover "Rolling In the Deep", de Adele, ahora convertida en una jovencita, da continuidad a su caminar individual en la música desde Monterrey, donde radica desde hace un par de años.

Con su "sound" que mezcla el pop, el folk y country, Angie decidió seguir trabajando de la mano con sus hermanos, pues Gus colaboró con ella como compositor, y "Abe", como le dice de cariño, es el productor de este disco.

"Acabo de sacar el álbum completo, el título del disco corresponde a una canción que compuse con Tommy Torres y que siento que daba buen nombre al álbum", compartió Angie, hoy de 22 años.

A la joven artista le tomó dos años terminar este álbum, pues contó que desde el 2020 empezó a trabajar en las canciones "Recuerdo", "Primer Amor", "Libertad", "Si Te Vas" y "Hoy Te Quiero Ver".

"Describiría este disco como un material pop, orgánico, folk y country, con un poco de todo. Esas son mis influencias, muy orgánicas, de instrumentos reales, con guitarra acústica, electrónicas, que el toque country al final se mezclara de todas mis influencias que he escuchado desde chica".

"Eso sí, mantengo mi esencia musical que el público descubrió cuando estuve con mis hermanos en Vázquez Sounds, de hecho sigo trabajando con ellos, Abe es mi productor y Gus me ha ayudado con las letras de mis canciones, es muy bueno".

Debido a que tanto Angie, como Gus y Abe decidieron emprender carreras como solistas, el concepto Vázquez Sounds se disolvió hace años, aunque trabajar de manera individual no les impide seguir colaborando entre ellos.

"Me siento bien trabajando sola, la verdad es que ha sido una experiencia bien padre, llevo un poquito más de un año desde que saqué mi primer material (el EP Recuerdo). Para mí ha sido como empezar de cero, siento que estoy empezando una carrera diferente, aunque siga siendo cantante y lo había sido por muchos años atrás, siento que es otra", expresó la cantante.

"Empecé a componer, a hacer algo mío, con mis influencias, todo eso es totalmente otra cosa, la verdad es que he estado muy feliz, aprendiendo muchísimo, ya quiero sacar más canciones, quiero seguir y evolucionar como artista".

Confesó que su caminar individual le ha tomado mucho más esfuerzo que cuando era parte de Vázquez Sounds.

Ha sido el gran reto de su vida, agregó, porque ha tenido que aprender a hacerlo todo ella sola.

"Cuando empecé con Vázquez Sounds yo no era una persona que decía: 'Canto súper bien, soy una cantante', yo no sabía, no me daba cuenta, apenas tenía 10 años. Mi familia era la que me decía que cantaba bonito, pero nada más. Estos años han sido un camino de aprendizaje, de conocer mi voz y lo que puedo hacer con ella. Creo que he crecido mucho vocalmente y eso está padre", expresó Angie.

Por ahora, su disco Uno de Nosotros sólo contiene temas en español, pero la cantante no descarta en un futuro grabar canciones en inglés, idioma que domina.