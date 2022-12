Encuentra Antonio Banderas el sentido de su vida

CDMX.- Hace casi seis años, Antonio Banderas tuvo un infarto y entró al quirófano, pero esa experiencia, lejos de ser traumática y paralizante, ha mejorado su vida, pues le enseñó cómo quiere vivir.

El actor español, nominado al Óscar por Dolor y Gloria, dijo estar en uno de sus momentos más plenos, donde le dedica su atención sólo a lo que realmente llena su corazón.

"Prácticamente todo se hundió y en la superficie sólo quedaron las cosas que tenían sentido: mi hija, mi familia, mis amigos y mi vocación, que es actuar y contar historias. Y eso fue lo que hice. Di una vuelta en U y compré un teatro, comencé a hacer exactamente lo que quería hacer.

"En estos últimos años he sido bastante feliz, mi vida se simplificó. En cierto modo, comencé a practicar el desapego con las cosas, no necesito cosas que no necesito tener, necesito ser", reflexionó el actor de 62 años, cuestionado por Gente en encuentro virtual.

Durante sus 40 años de carrera, Banderas ha protagonizado múltiples cintas de Pedro Almodóvar y tenido papeles tan icónicos como 'El Zorro', pero no mira su carrera con nostalgia.

Al estelar de La Piel que Habito ahora lo ilusiona ofrecer al público rostros totalmente distintos a los que ha tenido, lo que consideró un lujo que, después de una nominación al Óscar, se puede permitir.

"Haría al Zorro si tiene mi edad ahora y es un personaje completamente diferente al que hice. Quiero cosas nuevas y personajes que realmente tengan mi edad, que es fantástica para los actores, porque puedo reflexionar sobre cosas que antes no podía, porque era demasiado joven.

"Antes no tuve la oportunidad de que me ofrecieran cierto tipo de personajes para cine y teatro, pero son los que estoy haciendo ahora con mi proyecto teatral (El Teatro de Soho, en Málaga). Estoy buscando ese tipo de personajes que antes no podía interpretar, porque nadie me ofreció y ahora me los ofrezco a mí mismo", compartió.

Banderas sabe de franquicias infantiles por filmes como Mini Espías y El Gato con Botas, pero incluso estos le ofrecen reflexiones profundas.

El español recordó que cuando vio Shrek en el Festival de Cine de Cannes quedó encantado por los temas que tocaba aquel mundo de cuentos de hadas, por lo que describió como un gozo darle su voz al 'Gato' desde Shrek 2 (2004).

Para la nueva cinta del minino, Gato con Botas: El Último Deseo, encontró en su personaje las mismas reflexiones que él ha tenido desde su ataque cardiaco, pues el felino ha perdido ocho de sus nueve vidas y para escapar a la muerte, entierra su heroísmo y se resigna a una vida más tranquila.

"La película se planteaba temas existenciales después de lo que nos ha pasado a los seres humanos en el planeta entero en los últimos tres años, donde además los niños han sufrido de esa situación, una donde no podían salir a la calle, jugar con sus amigos, ir a la escuela y tenían que ponerse una mascarilla.

"Han vivido eso, me parece que una película que va dirigida a la gente joven, a los niños, tenía que tener el valor de hablar del valor supremo de la vida. (El Gato) tenía que quitarse la capa, el sombrero, ya no ser el súper poderoso, sino casi un ser humano", detalló.