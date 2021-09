Encuentran sin vida al comediante Anthony Johnson

Ciudad de México.- El actor y comediante Anthony Johnson, mejor conocido por sus papeles en los filmes House Party y Friday, falleció a los 55 años. Su representante, LyNea Bell, confirmó la noticia a The Hollywood Reporter, aunque aún no se ha revelado la causa de su muerte.

Según el portal TMZ, el sobrino de Johnson dijo que "lo encontraron sin vida en una tienda a principios de este mes en Los Ángeles, y lo llevaron de urgencia a un hospital, donde fue declarado muerto".

El actor tuvo un papel destacado interpretando a E.Z.E. en la película House Party, de 1990, y también es recordado por su rol de Ezal en la comedia Friday, de 1995. Sus otros créditos cinematográficos incluyen Arma Mortal 3, Menace II Society, House Party 3, How to Be a Player y I Got the Hook Up, entre otros.

Además, Johnson apareció en series de televisión como The Bold and the Beautiful, Def Comedy Jam, Malcom & Eddie, Moesha, The Jamie Foxx Show y The Parent 'Hood.

También interpretó a Sleazy-E, una parodia de Eazy-E, en el video musical "Dre Day", de Dr. Dre, de 1992, y en el video musical de 1993 de Eazy-E, "Real Muthaphuckkin G's".

Tras la noticia de la muerte de Johnson, sus amigos, colaboradores y fanáticos acudieron a las redes sociales para rendirle homenaje.