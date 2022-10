Enfrenta Carlos Rivera la muerte de su padre en reality show

CDMX.- Renovada en sus dinámicas y hasta con un villano, así será la cuarta temporada de ¿Quién Es la Máscara?, reality show que para Carlos Rivera sirvió como terapia tras la pérdida de su padre.

Desde el pasado domingo por Las Estrellas, a las 20:30 horas, 18 personajes comenzaron una pelea, que durará 10 episodios, con el objetivo de obtener el primer lugar y despistar al grupo de panelistas investigadores encabezados por Rivera, Yuri, Galilea Montijo y Juanpa Zurita. Como conductor está de regreso Omar Chaparro.

"Es una temporada especial, diferente. Todos saben que perdí a mi papá hace mes y medio, justo fue muy poquitos días antes de empezar las grabaciones. Es complicado porque este es un programa de alegría, donde tienes que venir a disfrutar y hacer disfrutar a la gente", expresó Rivera en rueda de prensa virtual desde el foro del reality.

"Es donde la famosa frase 'el show debe continuar' hace impacto como nunca en mi vida en esta ocasión. Desde antes hablé con (el productor) Miguel Ángel Fox y le dije: 'En cierta manera sé que va a ser una buena terapia para mí'. Yo siempre había dicho que es necesario en este momento, en el mundo que vivimos, prender la televisión y que te haga sonreír, no importa lo que estés viendo. A mí me toca ser esa persona que tal vez está pasando un estado difícil".

Cada programa que grabó, agregó Rivera, le arrancó sonrisas que lo hicieron olvidar un poco su duelo.

"Ha sido una temporada complicada para mí, sin embargo, ha significado mucho haber tenido este programa para poder salir de casa y no quedarme ahí nada más. Es el homenaje que le puedo hacer a mi papá. Le encantaba verme en televisión".

Chaparro comentó que en el foro vio a Rivera desencajado, pero siempre estuvo seguro de que lo haría sentir mejor.

"Sacaste la casta", le dijo a su compañero.

Renovada y con villano

Según Omar Chaparro, la emisión se revolucionó, ya que ahora tiene nuevas dinámicas, así como un gran trabajo en el desarrollo de los personajes, no sólo en lo visual, sino en lo narrativo.

"Me siento muy feliz, siento que soy parte de La Máscara. Estuve en una primera temporada y la segunda, me pudo muchísimo no haber estado en la tercera, estaba haciendo una película en Los Ángeles, pero feliz de regresar a mi infancia, a mi niñez, y jugar y que encima me paguen por hacer esto", indicó Chaparro.

En esta nueva entrega habrá, como en las telenovelas, un villano.

"Vamos a meter un villano que no está dentro de la competencia, que quiere acabar con el show. Es una celebridad que vino al casting y no se quedó", adelantó Fox.