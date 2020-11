Enfrenta Gómez audiencia por caso de violencia

Reforma

Ciudad de México.- Eleazar Gómez enfrentó una audiencia ante un juez, luego de ser detenido por presuntamente golpear y tratar de estrangular a la modelo Stephanie Valenzuela.

Este viernes, en las instalaciones de los tribunales del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la Colonia Doctores, ambas partes declararon para determinar la situación jurídica del actor.

De acuerdo con diversos reportes, el también cantante habría sido llevado la noche del jueves a un reclusorio de la Ciudad de México, donde se esperaba que tuviera audiencia ante el juez de control.

Fuentes señalan que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX buscarán que Gómez permanezca en prisión y sea vinculado a proceso.

El ex de Danna Paola ingresó a las instalaciones de la Fiscalía el miércoles, luego de ser detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, quienes recibieron una llamada de auxilio de una mujer de 30 años, que pidió acudieran porque un hombre la había violentado físicamente.

Al parecer Gómez y Valenzuela mantenía una relación amorosa, aunque ninguno de los dos había confirmado un noviazgo.

Hace tres años, el actor fue señalado por su entonces pareja, Vanessa López, de violento, quien de manera velada reiteró sus acusaciones en un video publicado en Instagram.

"Hubo quienes no me creyeron (cuando lo acusé), quienes pensaron que sólo quería fama o que sólo quería llamar la atención, lo cual a mí me pareció bastante ridículo porque es un tema muy delicado con el cual nunca jugaría.

"Lo que está pasando con Eleazar y esta chica no me da nada de gusto, al contrario, es algo muy fuerte y delicado", expresó en la publicación del jueves por la noche.

Sostuvo que si en su caso la violencia no llegó a una agresión física como la que se presume Gómez tuvo hacia Valenzuela, fue porque hizo público su caso.

"Me solidarizo mucho con Tefi porque sé que no la está pasando nada bien. Espero que a ustedes también les sirva de lección el saber que una agresión, por más mínima que sea, no debe callarse porque luego puede tener consecuencias muy graves como las que estamos viendo ahora".

El equipo de representación artística de Gómez, encabezado por Joe Bonilla, también lamentó lo sucedido y se pronunció en contra de los ataques a la mujer.

"Con total desconocimiento de los mismos, estamos en contra de la violencia de género y siempre a favor del respeto de los derechos humanos.

"Esperamos enfrente ante la justicia con dignidad los cargos que se le han imputado y confiamos en la imparcialidad de las autoridades que hasta este momento no se han pronunciado ante este caso y que la verdad salga a la luz", escribió Bonilla en Twitter.

Mientras que su agencia de relaciones públicas, Make It Prensa, comunicó que no había sido informada de los hechos ni por la familia ni los abogados del actor.