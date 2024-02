Enloquece Dakota Johnson a fans de CDMX por 'Madame Web'

CDMX.- Dakota Johnson tejió su telaraña entre fans, medios e invitados especiales en la premier mexicana de su nuevo filme, Madame Web, una aventura del multiverso Spider-Man.

"Adoro participar en una historia que tiene poder y tiene narrativa para una mujer que se descubre de una forma distinta luego de un acontecimiento importante. Y adoro estar en México", dijo la estrella hollywoodense en una alfombra roja.

El actor mexicano José Maria Yazpik, quien interpreta a Santiago, acudió a la gala del filme que estrena este miércoles en todo el mundo, lo mismo que la directora, S.J. Clarkson.

"Mandé el video, sin entender nada ni conocer nada de Marvel. Dije: 'No haré nada de eso'.

Y a los cuatro días me llama la directora y me dice: 'Chema, haz estas líneas'. Las mando, a los tres días me hablan y me dicen: 'Ya estás'", explicó Yazpik.

Johnson, hija de los actores Melanie Griffith y Don Johnson, portó un vestido rojo Tom Ford, el cual fue sugerido por su estilista de cabecera, Kate Young.

En la presentación en Brasil, la protagonista de Cincuenta Sombras de Grey, de 34 años, portó un vestido de telaraña diseñado por Annie's Ibiza.

Y en la premier de Los Ángeles, la noche del lunes, se inclinó por uno, transparente, que asemejó una tela de araña con cristales bordados, de Gucci.

Fans del universo Spider-Man y de Johnson llegaron a las afueras de un cine en Polanco para celebrar la película, algunos disfrazados y otros con artículos para obtener autógrafos.

A ella le sorprendió que hubiera tanta gente con muñecos de colección del 'Spider-verse' que no tuvieran que ver con Madame Web, aunque así los firmó.

Creada en 1980 por Denny O'Neil y John Romita Jr., Cassandra Web es un personaje que tiene poderes de clarividencia.

La película, que tuvo un presupuesto de producción de 80 millones de dólares, no ha tenido un arranque promisorio en cuanto a su recepción.

Sitios de críticas, como Rotten Tomatoes y Metacritic, concuerdan con bajísimas calificaciones en que es una de las propuestas peores resueltas de Marvel.