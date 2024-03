Enloquecen estrellas en la fiesta post Óscar

Agencia Reforma / Alrededor de las 23:00 horas, cientos de personas sonreían, asentían, se balanceaban en un espacio para eventos personalizado, donde se llevaba a cabo la fiesta anual posterior a los Óscar de Vanity Fair. Agencia Reforma / Alrededor de las 23:00 horas, cientos de personas sonreían, asentían, se balanceaban en un espacio para eventos personalizado, donde se llevaba a cabo la fiesta anual posterior a los Óscar de Vanity Fair. Agencia Reforma / Alrededor de las 23:00 horas, cientos de personas sonreían, asentían, se balanceaban en un espacio para eventos personalizado, donde se llevaba a cabo la fiesta anual posterior a los Óscar de Vanity Fair.

Los Ángeles, Estados Unidos.- "Esto está hecho de éxito; no todos pueden tenerlo", dijo la actriz y comediante Tiffany Haddish el domingo por la noche, mientras sostenía la cola de su vestido y bailaba entre la multitud dentro del Centro Wallis Annenberg para las Artes Interpretativas en Beverly Hills.

Alrededor de las 23:00 horas, cientos de personas sonreían, asentían, se balanceaban en un espacio para eventos personalizado, donde se llevaba a cabo la fiesta anual posterior a los Óscar de Vanity Fair.

Barry Keoghan, la estrella de Saltburn, estaba cerca de la barra central. Lauren Sánchez, prometida del fundador de Amazon, Jeff Bezos, estaba frente a él, bailando "I Want Your Love" de Chic, con su vestido de gasa rojizo parcialmente transparente.

No importaba que la gente hubiera estado tropezándose en la cola de su vestido toda la noche.

"Simplemente, rebota nuevamente", dijo.

Kris Jenner, con un ceñido vestido de pedrería, se acercó a Sánchez para saludarla con un beso. Kim Kardashian se unió a ellas un momento después.

Sentado junto a la ventana en una mesa alta, estaba el cineasta John Waters. Menos de 24 horas antes, había estado en Ocean City, Maryland, donde presentó una proyección y una charla sobre su película de 1988, Hairspray.

"Fui al aeropuerto de Filadelfia para poder asistir a esta fiesta", dijo. "¿Qué dice eso de mi dedicación?"

Waters dijo que le había encantado Pobres Criaturas, una película caleidoscópica sobre un cirujano al estilo Frankenstein que implanta el cerebro de un bebé en el cuerpo de una mujer recientemente fallecida.

Pero esa no era la verdadera razón por la que estaba aquí. "El objetivo es demostrar que estás invitado", dijo.

Una mujer se acercó para decirle cuánto amaba sus películas. Era Cathy Scorsese y estaba allí con su padre, Martin.

Resulta que papá recibe una tarjeta navideña anual de Waters, que el año pasado iba acompañada de una muñeca inflable del remitente.

"Eso fue genial", dijo Martin Scorsese, quien ahora estaba a su lado. Segundos después, estaban todos tomándose fotografías juntos.

Al finalizar, Sharon Stone saltó hacia Scorsese y los curiosos se agolparon, ansiosos por capturar al director de Casino en una foto con la mujer que la protagoniza.

A unos pasos estaba la productora de televisión Shonda Rhimes.

"Tengo que tomar mi foto de excelencia negra", dijo, corriendo con un grupo que incluía a la actriz Tracee Ellis Ross, el actor Jeffrey Wright, el músico Babyface y la cineasta Ava DuVernay.

Los ganadores del Óscar llegaron con trofeos en mano. Una fue la cantante Billie Eilish, quien junto con su hermano, Finneas O'Connell, obtuvo Mejor Canción Original con "What Was I Made For?", de Barbie.

Lo estaba acunando como si fuera un bebé. Cuando se le preguntó dónde planeaba ponerlo cuando llegara a casa, respondió: "Al lado del otro".

Christopher Nolan, cuya película Oppenheimer fue la mayor ganadora de la noche, hizo un recorrido por la sala sosteniendo su estatua al mejor director en una mano y su Óscar a la Mejor Película en la otra.

Luego, corrió hacia las salidas. Universal Studios también organizó una fiesta para el elenco y el equipo de Oppenheimer.

Para entonces, ya era más de medianoche y muchos estaban haciendo sus planes posteriores.

Cynthia Erivo, ganadora anterior del Óscar y presentadora este año, estaba descalza en la terraza. "Creo que voy a ir a casa, ponerme algo más cómodo e ir a la fiesta de Jay-Z", dijo.

El escritor Jeremy O. Harris se dirigía a una fiesta organizada por Madonna y su manager Guy Oseary.

Da'Vine Joy Randolph, quien ganó el Óscar a la Mejor Actriz de reparto esa misma noche, tenía planes de ir a ambas.

Y tras la premiación llega el momento de la fiesta.

La primera parada obligada para los ganadores y sus invitados es la fiesta oficial del Óscar, llamada Governors Ball, que se realiza cada año desde 1958, después de la ceremonia 30.

Sucede en la parte superior del complejo de Hollywood and Highland, de la que es parte el Teatro Dolby.

En la fiesta oficial, las estatuillas de los ganadores son grabadas con su nombre, y así Robert Downey Jr., Emma Stone, Cillian Murphy, Da'Vine Joy Randolph, Christopher Nolan y Emma Tomas entre otros, pasaron por la estación.

Los invitados disfrutaron del menú creado especialmente por Wolfgang Puck, en su año 30 siendo el chef oficial del evento.