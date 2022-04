Enorgullece a Joan Jett su trayectoria en el mundo del rock

Reforma

Ciudad de México.- En el rock con causa social, en las letras que cuestionan la realidad, en las historias de mujeres sin prejuicios, Joan Jett encontró su forma más pura y genuina de expresión, la misma que la convirtió en leyenda y que le dio el título de feminista y rebelde sin importarle el qué dirían.

Todo un estandarte del rock de los 70 y 80, con una trayectoria que abarca casi cinco décadas y ya inducida al Salón de la Fama del Rock and Roll con su banda, The Blackhearts, la intérprete del tema número uno "I Love Rock 'n' Roll" aseguró sentirse orgullosa de haberse abierto camino en una industria regida por hombres.

"Puede que haya una evolución, pero las mujeres jamás perdemos ese estigma de que la edad es una desventaja. Un hombre madura y nadie dice nada de su aspecto; una mujer crece y todos tienen opinión.

"Desde que inicié, había hombres opinando de lo que cantaba sin entender a las mujeres, y siento que ha habido un progreso significativo. Me he ganado mi lugar por lo que soy, por lo que represento y porque luché contra todo tipo de estereotipos", sentenció Jett vía telefónica desde su casa, en Nueva York.

Con su disco acústico Changeup recién estrenado, la estrella, de 63 años, dijo que no sabe qué hacer con los halagos, pues estrellas como Billie Eilish y Miley Cyrus suelen mencionarla como una influencia fundamental, aunque eso le gusta porque la pone en la conversación de la juventud actual.

"Hay bandas fuera del mainstream que se refieren a mí y me halagan, y chicas como ellas me hacen sentir muy valorada. Creo que en la industria no he sido tan reconocida como debería, aunque, sinceramente, nunca he estado motivada por los premios.

"Siento que hay mucho respeto hacia mí, pero en la conversación de los premios, casi nunca estoy", dijo quien ha sido postulada sólo a un Grammy, por la canción "I Hate Myself for Loving You".

Fue a finales del 2017 cuando Jett estaba filmando entrevistas de semblanza para su documental Bad Reputation, dirigido por Kevin Kerslake, cuando reflexionó acerca de las canciones que ha realizado en su carrera y las cuales la han hecho referencia como un pilar del rock.

Por eso se propuso grabar un disco con versiones acústicas de piezas como "Love Is Pain", "Bad Reputation", "Long Time" y "Fake Friends", el cual la devuelve a las playlists de las plataformas luego de su último disco Unvarnished (2013).

"Han sido años de crear música y de girar, exponiendo lo que siento y lo que pienso. Me dijeron feminista cuando sólo exponía mi sentir sobre las reglas de la sociedad, y ahora me dicen veterana o leyenda por el tiempo que tengo.

"Aprecio a quien reconoce mi esfuerzo y mi resistencia. No somos todos los que llegamos hasta aquí luchando contra las modas o peleando contra un sistema que sólo favorece a la fama. El rock sigue estando presente, aunque quizás no sea tan popular hoy como lo era hace 30 años", opinó.

La intérprete de "Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah)" y "School Days" manifestó su deseo de regresar a México luego de no tocar en directo en el País desde los años 90.

"Curiosamente no hay empresarios que nos inviten. No sé si no nos conocen o no quieren arriesgarse, pero hago tours veraniegos y estamos tan cerca que me sorprende que no vayamos.

"Yo, sinceramente, no podría decir algo sobre México porque mis recuerdos son muy vagos. Creo que estuve allá a finales de los 80 o principios de los 90, por eso desearía volver lo más pronto posible", platicó Jett.

Se preparará, de cualquier manera, para tener el mejor repertorio para sus fans mexicanos en caso de que pueda concretar alguna fecha, concluyó Joan Marie Larkin, su nombre real.