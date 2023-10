Enorgullece a Kenia Os ser una mujer exitosa; estrena tema

Agencia Reforma

Ciudad de México.- "Convierto en oro lo que yo toco", dice Kenia Os en su nuevo sencillo "Ojo por Ojo", que lanzó hace unos días, para enfilar su cierre de año. Y los éxitos que cosechó en 2023 así lo confirman.

La cantante, de 24 años, arrancó su gira en el Auditorio Nacional, obtuvo nominación al Latin Grammy, ganó Mejor Artista Latina en los Kids' Choice Awards y su canción viral "Malas Decisiones" registra 183.7 millones de reproducciones en Spotify.

De entre todo, lo que la intérprete de "La Invitación" valora más es que ha reforzado su seguridad y cree que todo lo que viene para ella reflejará de forma más auténtica quién es.

"Crecí en redes, la gente me conoce desde los 17 años, cuando empecé con una cara de niña, literal. Me emociona ver la mujer en la cual me estoy convirtiendo, todo lo que hago y todo lo que me rodea tiene que estar impregnado con esa energía con la que me siento", afirmó en entrevista.

"'Ojo Por Ojo' es una gran canción para empoderarme y hacerles ver la etapa que estoy viviendo y sintiendo todos los días. Este año he estado en momentos clave donde antes no, están sucediendo cosas muy muy lindas, muy gratificantes para todo el trabajo que uno viene haciendo".

La popularidad de Kenia Os creció primero como youtuber e influencer, exposición que considera un reto, debido a que la gente la vio afrontar cambios físicos y tener ciertas expectativas de ella.

Hoy la cantante cree que ha logrado consolidarse en la música después de sus materiales Cambios de Luna y K23, mira como aprendizaje todo lo que ha vivido y la ha llevado incluso a colaborar con Ha*Ash en el tema "Mi Salida Contigo".

"En la vida descubrí la capacidad que tengo para lograr y hacer las cosas, que a veces toca creer más y luchar más. Vienen estas dudas normales, ante la gente puedo ser Kenia Os, pero al final del día soy una chica normal de 24 años parada en un escenario frente a miles de personas.

"Siento y me cuesta a veces pararme y creérmela, es normal, los nervios a veces se apoderan de ti, estos miedos e inseguridades pueden entrar, toca mucho trabajo de terapia personal, rodearte de gente que te quiere y apoya, que también cree en ti", compartió.

Todas sus mañanas ahora, aseguró, se levanta pensando en su "bebé", como llama a su próximo disco. De este quiere mantener todos los detalles privados, pero adelantó que estará cargado de energía femenina.

Últimamente me siento más mujer, antes no me sentía tan femenina, estoy descubriendo una nueva parte de mí que no había encontrado. (El disco) está recargado mucho de lo que estoy sintiendo hacia mi persona, también quiero que tenga un mensaje para todos los que tengan este despertar.

"Toda la música y los proyectos que hago vienen de lo que estoy viviendo y sintiendo, mi primer álbum era todo catártico, como mucha transformación, el K23 era feliz porque estaba en una etapa feliz, este viene representando lo que quiero expresar y decirle al mundo", indicó.

"Ojo por Ojo" da señales de eso; si bien tiene una temática de Halloween, una de sus festividades favoritas, Os incluyó elementos sensuales.

El resto del año la cantante se enfocará en concluir su gira, grabar algunos videos musicales y disfrutar la gala del Latin Grammy en España, para después tomarse unas vacaciones en Japón, pues, como dejó ver en su material K23, es fanática de la cultura oriental.