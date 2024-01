Enorgullece a Sofía Vergara probarse en drama con 'Griselda'

Bogotá, Colombia.- Sofía Vergara no lo disimula: está feliz de volver a Colombia por la puerta grande.

Después de una carrera exitosa en EU retorna a casa con Griselda, serie que se estrena el 25 de enero por Netflix, en donde encarna a Griselda Blanco, "La Madrina", fundadora del cartel de Medellín.

El miércoles arribó a esta ciudad procedente de Nueva York, y se emocionó hasta las lágrimas cuando en su trayecto al hotel vio un anuncio espectacular de bienvenida. Después, la estrella de Modern Family hasta bailó vallenato en la calle.

Ayer, con el humor y el ánimo arriba, se acuarteló con el elenco en un hotel para charlar con medios de América Latina, y ahí alguien le llevó una muñeca Barbie a sus semejanza con el famoso vestido que se le rompió a la colombiana en la entrega de los Emmy de 2012.

Para abrir la charla con Grupo REFORMA se le comenta que con su caracterización de la sanguinaria narcotraficante se puede decir que algo distinto va a pasar con su carrera.

"Ayyy tampoco quieras que me queje de la carrera que tengo ahora", suelta con risas.

"Mira, fue un proceso largo. Yo diría que fue hace 15 años que me llamó por primera vez la atención el personaje. No sabía que existía, crecí en Colombia en la época del narcotráfico y en mi vida había oído que una mujer había podido volverse tan mala y estar al nivel de esos hombres (los grandes capos). Nadie sabía de Griselda Blanco".

La también conocida como "Viuda Negra" empezó a traficar cocaína en los 70 en Nueva York, luego en Miami, donde peleó su territorio con los cabecillas del momento y se impuso como la más poderosa gracias a métodos violentos y ejecuciones que pusieron en alerta a la DEA.

"Había momentos en los que me preocupaba que al personaje hasta lo admiraba un poco, porque yo decía: '¿cómo una mujer pudo lograr eso?'.

"Lógicamente, a Griselda se le fue la mano con todo, pero era un personaje espectacular, y saber que yo de pronto podía armar este circo y que este circo iba a tener mucho sabor colombiano, latino...".

La serie, en la que actúan Alberto Guerra, Paulina Dávila, Diego Trujillo, Julieth Restrepo y Christian Tappan, entre otros, ofrece las dos caras de la moneda: por un lado, la resiliencia y empoderamiento de una mujer en un ambiente violento, y, por el otro, el descontrol que sufre cuando se convierte en aquello que detestaba.

Vergara lo reconoce: padeció en su cuerpo y emociones cuando grababa la trama.

"Fue difícil, porque venía de 11 años de pasármela en un set riéndome (haciendo Modern Family), dañando las escenas porque nos ganaba la risa y esto fue completamente diferente. Primero actuar en español, al comienzo fue un cambio. Luego el drama. Yo nunca había llorado, sufrido al frente de una cámara y eso era agotador.

"Las primeras tres semanas fueron bastante difíciles porque no sabía lo que me estaba pasando, me estaba yendo a casa triste y yo por lo general soy una persona con mucho ánimo, y fui captando que mi cuerpo no estaba entendiendo lo que sentía, que estás llorando, sufriendo, sintiendo miedo de que te van a matar. Entonces entendí: 'Ah, estoy actuando'", señala con una sonora carcajada. "¡A qué bendita hora entendí que soy actriz!".

Precisamente ese ánimo de la también productora ejecutiva de Griselda lo mostró en una pausa ante los presentes en las actividades de promoción.

Se metió al set en el que el Tappan, Restrepo y Trujillo estaban grabando entrevistas con Argentina y les dijo campechanamente en cámara: "Sólo vine a saludar. ¿Están bien?, ¿les mando aguardiente y unos chicharrones (típicos de Colombia)?".

Se le pregunta a Vergara, cuando la charla se acerca a su final, si para ella es Griselda un premio a su trayectoria o resultado de una búsqueda ansiada.

"Lo bueno ya me pasó. Mi premio es este, haber trabajado con un gran director (Andrés Baiz) y grandes actores latinoamericanos.

"Haber hecho una producción de Hollywood con todo. Porque esto fue una cosa perfecta en todo, bien hecha, todo mundo estábamos preparados, todos estábamos ilusionados. Fue como la tormenta perfecta para mí: mi premio ya me lo gané".

¡De fiesta!

Sofía reunió a parte de su elenco, encabezado por Alberto Guerra, Paulina Dávila, Christian Tappan, Camilo Jiménez, Julieth Restrepo, Gabriel Sloyer, Diego Trujillo, Fredy Yate, Gastón Fajardo, Orlando Pineda, así como el director Andy Baiz, en la premier realizada anoche en el Centro Nacional de las Artes, en Bogotá.