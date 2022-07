Enorgullecen Tenoch Huerta y Mabel Cadena a su colectivo

Guanajuato, México.- La inclusión de gente morena dentro del cine mexicano sigue suponiendo todo un reto dentro de la industria.

Sicarios, asesinos, violadores y delincuentes son personajes en los que se encasillaron a intérpretes de piel morena en México, donde el 80 por ciento de la población tiene dicha característica.

Es por eso que la participación de los mexicanos Tenoch Huerta y Mabel Cadena en Pantera Negra: Wakanda Por Siempre, con personajes superpoderosos clave (Namor y Namora, respectivamente), sorprendió a muchos.

En el marco de la vigésima quinta edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, el actor Ianis Guerrero celebró las participaciones y representación de sus colegas intérpretes en el Universo de Marvel.

"Es un orgullo tremendo, me parece que están dando un mensaje colectivo del cambio de la sociedad muy importante", dijo la estrella de Nosotros los Nobles.

Pantera Negra (2018), que recaudó mil 346 millones de dólares en cines del planeta, fue la primera película de Marvel con un protagonista afrodescendiente que además personifica a un superhéroe.

Durante la charla "Poder Prieto: Racismo y Estereotipos en el Cine Mexicano", en San Miguel de Allende, también estuvo presente la actriz afrodescendiente Khristina Giles, quien habló sobre el caso de Huerta y Cadena.

"Son el claro ejemplo del trabajo, es una brecha que nos abren y Tenoch lo comentó, es que esos niños de barrio vean que sí se puede soñar y que se puede llegar, de eso se trata la representación digna, aunque te hayan dicho los medios y la televisión que no se podía", sostuvo Giles.

Guerrero y Giles presentaron un análisis que toma como referencia 11 películas de una plataforma estrenadas de 2019 y que mide la participación de personas morenas en dichas cintas.

De acuerdo con el análisis, sólo cinco largometrajes fueron protagonizados por morenos, y de esos en dos los personajes se dedican a actividades ilícitas.

"Quiero dejar de ser la chacha, de ser la puta, todo esto viene desde la creación de los guiones, es un problema estructural", comentó Giles al respecto.

"Cuando entré a esta lucha por el racismo me preguntaba si era lo suficiente moreno, un productor me decía que él me veía güero. En 15 años de carrera, todos los directores de casting y todos los papeles que he interpretado tienen connotaciones que sólo le dan a una persona morena", compartió Guerrero.

El colectivo Poder Prieto nació en 2020 con la finalidad de cambiar la narrativa y las prácticas racistas que han sido normalizadas en la industria audiovisual del entretenimiento.

"En todos estos años no he interpretado un personaje con una licenciatura, con una maestría, que hable varios idiomas, una persona con dinero y yo no he visto a ningún moreno así en televisión, y si lo hay los representan como personas groseras", afirmó Guerrero.

El actor, quien ha trabajado en series como Club de Cuervos y Señorita 89, aseguró que seguirá luchando por acceder a buenos personajes que no se fijen en su color de piel.

"En mi caso en específico, si no me los dan los creo, los escribo, los produzco y dirijo, porque la realidad es que es muy difícil, también es un proceso y la industria está cambiando poco a poco", añadió.