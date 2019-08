Enrique Guzmán insulta a Carmen Salinas

Ciudad de México.- El cantante Enrique Guzmán llamó ‘vieja metiche’ a Carmen Salinas después de que esta le ofreciera ser como una madre a Frida Sofía.

La actriz recientemente dio unas declaraciones que para nada le gustaron al rocanrolero, pues consideró que no debe meterse en los problemas que existen entre la joven y su mamá Alejandra Guzmán.

Esa criatura necesita todo el amor del mundo. Y además canta precioso. Hijita, déjame ser aunque sea la mamá de las mentadas. Te quiero mucho, Frida. Ya no te angusties tanto, ya no sufras tanto, ensaya mucho, cantas precioso. Te deseo toda la suerte, en lo que yo te pueda ayudar cuentas conmigo, cuentas con el amor de una vieja que perdió un hijo de 37 años por el cáncer. Por favor, hijita, déjame darte todo el cariño, necesitas mucho amor, y si tus padres no te lo dan déjame dártelo yo”.

Frida Sofía recibió el mensaje y a través de sus redes sociales le contestó agradecida y emocionada.

Señora hermosa, no sé como ponerme en contacto con usted, pero lo haré porque yo sí la necesito y si me permite darle el amor de hija que nunca será el mismo de su hijo, pero honraré su vida y la suya por el resto de mi vida. #laamo”

Por su parte, el abuelo de Frida Sofía respondió, a varios reporteros, sobre el tema e insultó a Salinas.

Esa señora quiere ser la mamá de todo mundo. Que vaya y chin*** a su madre”

Además, en el programa Telediario Mediodía, Enrique también le dejó un mensaje.

¿Se le murió su hijo? Pues, señora, no me esté chingando con la mía. Pinc** vieja metiche. Pues, la verdad”.