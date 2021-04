Enrique Guzmán violaba a Silvia Pinal, dice Frida Sofía

Instagram @ifridag

Luego de que Alejandra Guzmán publicara un video en sus redes sociales donde defendía a su padre, Enrique Guzmán, ante las acusaciones de abuso lanzadas por su hija Frida Sofía, ahora fue la joven quien decidió responderle a su madre de la misma forma.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo hizo visible su molestia por las declaraciones de la rockera, quien dijo: "pongo las manos al fuego por mi padre, que me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mi, es un gran hombre".

En la publicación, subida al mediodía de este domingo y que ya cuenta con poco más de 45 mil "likes", Frida Sofía aseguró que lo único que busca de este problema es "justicia, paz y felicidad".

"Mamá, vi tu comunicado y lo único que puedo decir es que me entristece que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo, cuando sabes perfecto quién es él", se lee en el comunicado de la joven.

Más adelante, la hija de la cantante asegura que Enrique Guzmán "violaba" y "le pegaba a puñetazos" a Silvia Pinal. También señala que Alejandra sufrió abusos "en todos los sentidos" por parte de su padre.

"Conmigo se rompe la cadena de silencio, la negación de abuso, el esconder lo indescondible. No puedes tapar el sol con un dedo. 'La verdad nos hará libres'. Yo me quiero sana y espero que tú también lo quieras hacer en un futuro no muy lejano, para que logres estar bien y con la mente clara", puntualizó Frida.

En la publicación, la también actriz dijo que se sentía libre de finalmente haber expresado su dolor y dijo comprender que su mamá no esté lista de hablar sobre sus supuestos abusadores.

"Por eso sigues en la negación de quién es tu papá, lo respeto. Cada quien tiene sus tiempos".

Al final del texto, Frida Sofía lamentó el hecho de que la gente suela no creerle a las víctimas de abuso.

Finalmente la influencer envió un mensaje a familiares que culpan a las víctimas de 'problemas mentales' y motivó a las mujeres a no quedarse calladas ante la injusticia.