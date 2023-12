Enrique Iglesias y Ricardo Arjona se retiran

CDMX.- Obligado por su espalda

El Estadio Bicentenario de Santiago de Chile fue testigo, el domingo, del último concierto de Ricardo Arjona, pues el cantautor anunció que, después de 38 años de carrera ininterrumpida, se retira de los escenarios para cuidar de su salud.

El guatemalteco de 59 años detalló en una carta publicada en redes sociales que ha pasado por más de seis infiltraciones de columna para poder mantenerse en pie.

Ahora, dijo, se someterá a una delicada cirugía que había pospuesto por mucho tiempo, por lo que se esfumará de la escena musical.

"Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que éste. Si no lo encuentro, prefiero no volver", se lee en el documento.

Arjona, quien ha vendido más de 80 millones de copias de discos a lo largo de su carrera y ha publicado 17 álbumes de estudio, reprogramó varias fechas de su tour "Blanco y Negro" por los fuertes dolores de espalda.

"Estoy de gira desde hace más de 30 años, no he parado ni un solo año; no he parado nunca y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores", sentenció.

El intérprete de "El Problema" agradeció a sus fanáticos, quienes se han mantenido fieles a su música, y a su equipo, que siempre ha estado apoyándolo durante su gira, en 159 conciertos alrededor del mundo.

"La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó.

"Para usted que hizo el esfuerzo de las filas, de los presupuestos, de las molestias para asistir a uno de mis conciertos, mi agradecimiento sincero", comentó.

Actualmente, el cantante acumula más de ocho millones de escuchas mensuales en Spotify y es considerado uno de los artistas más exitosos en Hispanoamérica.

Para no ser padre ausente

Enrique Iglesias quiere dedicarse a ser papá presente con Nicholas, Lucy y Mary, y darle tiempo a su esposa Anna Kournikova, con quien tiene una relación desde 2001.

Por ello, decidió hacerse a un lado de la vida artística, y su plan es publicar en fecha por anunciar Final Vol. 2, su disco de estudio número 12, tras lo cual no volverá a lanzar música nueva, publicó el diario español El Mundo.

Eso sí, se espera que siga en contacto con la composición, para otros artistas, así como con la producción.

"He estado trabajando un par de años en mi próximo álbum y ese será mi disco final. Ya está, no volveré a hacer otro", dijo en entrevista con Today hace poco.

Durante su infancia Enrique casi no veía a su papá, Julio Iglesias, porque el ídolo andaba de gira, situación de la que habló en una entrevista en 2017, y la cual no quería replicar.

En los últimos cinco años, el intérprete de "Duele el Corazón" ha estado involucrado en un tour en solitario, "All the Hits Live", en otro con Ricky Martin, y en uno más en el que también se agregó Pitbull.

Con este último, titulado "The Trilogy", Enrique, de 48 años, ha recibido duras críticas por olvidos de letras y fallos vocales.

Hace unas semanas, el madrileño vendió su catálogo musical a la empresa Influence Media Partners, con un multimillonario pago, que se mantiene confidencial.

Según Billboard, el cantante y la empresa se asociaron en la "gestión de los derechos de su música, incluyendo sus másters y regalías", así como los derechos de su imagen y nombre con el propósito de "ampliar futuras oportunidades de licencia".

Con cinco Latin Grammy ganados como parte de 28 años de trayectoria musical, Iglesias cuenta además con una fortuna valuada en 100 millones de dólares, de acuerdo con Celebrity Net Worth.