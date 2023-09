Enrique y Meghan hacen altruismo en gala de Kevin Costner

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Entre famosos se codearon el Prìncipe Enrique y Meghan Markle durante la recaudación de fondos benéfica One805 en Santa Bárbara, California, en apoyo de la comunidad de socorristas.

Kevin Costner fue el anfitrión en su finca frente a la playa, días después de que él y su ex esposa Christine llegaran a un acuerdo en su divorcio.

"One805 brinda ayuda financiera y apoyo de salud mental a los socorristas, y en un video publicado por la organización benéfica en Instagram, Kevin, quien también es embajador de One805, apareció en el escenario con el duque y la duquesa de Sussex cuando le entregaron un premio en la recaudación de fondos", difundió People.

En el clip, Meghan aplaudió mientras Enrique se acercaba a Kevin para entregarle el premio y le estrechaba la mano.

"Buenas tardes a todos. Ahora, mis amigos que no tienen modales me preguntan mucho: 'Kev, ¿cuánto cuesta este lugar? ¿Cuánto cuesta?' Y simplemente puedo decirles que en un día como hoy, vale cada centavo".

"Que estarás aquí para celebrar a personas que tal vez nunca conozcas. Los que son los primeros en entrar corriendo. Y es un lugar en el que he tenido mucha buena suerte en mi vida y he tratado de no levantar un muro a su alrededor, así que gracias por venir", dijo entonces el actor a la multitud de asistentes.

Oprah Winfrey también estuvo presente en la recaudación de fondos y la banda Maroon 5 encabezó el evento, interpretando temas como "This Love".