Entrará Elaine Haro como villana en bioserie de Gloria Trevi

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La joven actriz Elaine Haro, quien hace el personaje de Nayeli (Aline Hernández) en la bioserie de Gloria Trevi que prepara Televisa, se convertirá en la segunda esposa del personaje que hace referencia a Sergio Andrade, director de una academia donde hay casos de abuso psicológico y sexual.

"Mi personaje se llama Nayeli, ya que en la serie no podemos usar los nombres de la gente real por cuestiones de derechos, pero yo entro a los 14 años y hago cosas muy controversiales dentro de la serie, que la consideran un poco villana por las acciones que hace a las otras niñas", adelantó la chica, de 19 años.

"Puede ser que a la gente no le pueda caer muy bien mi personaje, entonces se considera un poco como villana. Está padre porque nunca había tenido un papel importante así".

Emocionada por este reto actoral que enfrenta, Elaine aseguró que la historia será contada con testimonios de tres mujeres que vivieron también el caso con el que la estrella regiomontana fue vinculada.

Trevi, Andrade y Mary Boquitas fueron acusados de rapto, violación y corrupción de menores luego de que Teresita de Jesús Gómez de Yaport interpuso una denuncia en un juzgado de Chihuahua el 24 de marzo de 1999, tras la desaparición de su hija Karina Yapor, en ese entonces de 17 años.

Cuatro años, ocho meses y ocho días fue el tiempo que Trevi permaneció privada de la libertad sujeta a una investigación de la cual salió exonerada.

En la historia que produce Carla Estrada habrá una academia de arte dirigida por el maestro César Santiago (Andrade).

"Se viven muchos abusos psicológicos; aparte, sexuales", añadió Haro.

El personaje que interpreta se casará con el director de la academia entre los 15 y 16 años, misma edad en la que Aline se unió en matrimonio con Andrade en la vida real, tras divorciarse éste de María Raquenel Portillo (Mary Boquitas).

Cabe mencionar que el productor era mayor que ella por 21 años cuando contrajeron nupcias, en los 80. Tiempo después de su separación, Aline escribió el libro "La Gloria por el Infierno" (1998), con el que se destapó el escándalo del "Clan Trevi-Andrade".

"¿Por qué no puedes decir el nombre de Aline Hernández?", se le cuestionó a la actriz que la encarnará en la bioserie.

"Porque como no dieron los derechos esas personas, no podemos decir a qué personas interpretamos en la vida real. Ya que se estrene la serie, la gente va a ver a quién estamos interpretando", respondió Haro.

Aclaró que, como lo ha dicho la misma Estrada en entrevistas, la serie está hecha desde el punto de vista de lo que vivió Trevi.

"Entonces, en sí, mi personaje se basa en la psicología de chicas que dieron testimonio, entrevistas de lo que vivieron".

Haro, con años en el medio pero que también busca la fama en el ambiente artístico, declaró que a diferencia de su rol como Nayeli, ella no se hubiera casado tan joven con un productor sólo por avanzar en su carrera.

"No, porque en sí la fama y todo el éxito se trabaja, no depende de una sola persona, de un manager. El éxito depende del esfuerzo de ti mismo, no recae en otra persona. Para llegar al éxito no me voy a casar; yo misma buscaré las oportunidades", dijo.