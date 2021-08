La experiencia, la técnica y la creatividad a la hora de plasmar formas y colores en el cuerpo, colocaron a la maquillista chihuahuense Yeika Márquez entre las mejores del mundo, en la pasada edición del World Bodypainting Festival 2021.

Si bien el evento se realiza en Klangefurt, Austria, la pandemia ocasionó que el presente año tuviera un formato virtual, accesibilidad que aprovechó la artista para participar.

De esa manera, y apoyada en el fotógrafo Jesús Juárez y la modelo Nadia Martínez, Yeika concursó en el festival que mantuvo su actividad del 17 al 23 de julio.

Jessica Rosales –su nombre de pila-, participó en maquillaje creativo, rich smokey make up, y el tradicional bodypainting de brocha y esponja, en categoría amateur.

‘Momentos históricos’

Como una de las temáticas del concurso era ‘Momentos históricos’, la artista se puso en contacto con un historiador de la zona de Casas Grandes, investigó, y a partir ahí desarrolló su propuesta.

“Quise plasmar algo que fuera de la región y como me llama mucho la atención la cultura de Paquimé y la cerámica de la zona, me puse en contacto con un historiador de allá, me platicó de Juan Quezada, y fue lo que traté de plasmar, a Juan Quezada ofreciéndole al mundo esta tradición”, comenta Yeika sobre la representación del afamado ceramista en el cuerpo de su modelo.

“Los trazos de la cara y el cuello son rasgos arqueológicos de Paquimé. En el tocado puse una vasija de cerámica y tiene plumas de guacamaya y de guajolote, que se comercializaban en la zona, además de cuarzos y conchas de mar”, detalla la artista.

“Por atrás hice algo alusivo a los laberintos de la zona arqueológica, y en las piernas, plumas de guacamaya y cristales”.

El trabajo descrito colocó a la artista de 33 años en el lugar número 25, mientras que en la categoría de rich smokey make up obtuvo el sitio 18, y en maquillaje creativo el 43.

En el 25 aniversario del Word Bodypainting Festival artistas de todo el mundo mostraron su talento, en disciplinas de camuflaje, efectos especiales, aerógrafo, entre otras.

Yeika Márquez

La maquillista Yeika Márquez nació en la ciudad de Chihuahua, aunque tiene muchos años residiendo en esta frontera.

Fue aquí donde se formó como maquillista, como alumna de Lymari Millot, precursora del bodypainting en la región.

Además de realizar maquillaje de fantasía y social, Yeika trabaja como parte de equipos de filmación de cine y videos musicales, así como en sesiones fotográficas.

El fin semana trabajó en la producción del video musical de Sisster, y hace un par de semanas maquilló al cantante Christian Uckermann.

Yeika ha colaborado con la productora Autumn Leave Films en cortometrajes y videos musicales, así como en campañas políticas.

Participó también en el festival Ozomatli, en las categorías de bodypaint de escenario y performance.

Facebook

facebook.com/YeikaMakeArt

Instagram

instagram.com/yeikamqz/

Página Web

yeikabeautyart.com