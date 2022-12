Entregada a la actuación

Chihuahua, Chih.- De suelo árido pero fértil para hacer florecer los talentos de nativos y adoptados, Ciudad Juárez fue casa de la actriz parralense Mariana Estrada, quien desde hace ocho años emigró a la capital del país para hacer realidad sus sueños.

Ser actriz en toda la extensión de la palabra es la motivación que impulsa a la artista de 32 años y para ello se ha preparado tanto en la cátedra como en la práctica, en foros de televisión y escenarios diversos.

Tras graduarse del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, Mariana se involucró en distintas producciones televisivas, entre las que se encuentra ‘La Doña’, donde compartió créditos con Aracely Arámbula, David Chocarro y Danna Paola.

Asimismo, tuvo un papel en la bioserie ‘Blue Demon’, protagonizada por Tenoch Huerta y Ana Brenda Contreras.

TALENTO A ESCENA

Mariana nació en la histórica Parral, Chihuahua, vivió en Mérida y luego llegó a Ciudad Juárez, donde estudió en la Preparatoria El Chamizal y la licenciatura en Nutrición en la UACJ.

No obstante, la inquietud artística ya estaba sembrada y había que dejarla salir. Así fue que viajó a la Ciudad de México para hacer una audición en el CEA, donde obtuvo una beca.

“Hace nueve años me fui a hacer un casting para entrar al CEA, me fui en enero de 2014 y empecé un curso intensivo de un año. Cuando me gradué comencé a trabajar en todas las producciones de 2015 de Televisa. La primera fue ‘Amor de barrio’ y luego ‘A que no me dejas’ y ‘Antes muerta que Lichita’. En Telemundo estuve en ‘El señor de los cielos”, recuenta Mariana Estrada.

Aclara que en esas telenovelas tuvo participaciones esporádicas, pero que en 2016 consiguió encarnar a uno de los personajes de ‘Tres veces Ana’, una nueva versión de ‘Lazos de amor’.

“A partir de entonces me dediqué profesionalmente a la televisión, hasta 2018 que hice mi primera obra de teatro que fue ‘La última llamada’ con Alejandro de Marino y actores sordos de la compañía Seña y Verbo. Ahí tuve la oportunidad de aprender no tanto el lenguaje, pero sí algunas cosas para comunicarnos. Fue una experiencia muy enriquecedora”.

Su trabajo en televisión continuó con participaciones en las series ‘Preso No. 1’, ‘Señora Acero’ y ‘Blue Demon’, pero las ganas de seguirse preparando la hicieron buscar otras vías para pulir su interpretación.

“En 2020 entré a Casazul porque me quedé con ganas de tener una carrera completa de tres años. Ahí los maestros son gente totalmente activa que además de dar clases tienen sus proyectos de teatro. En ese lapso no pude trabajar porque tenía que dedicarme a la escuela. Me lo puse como objetivo, sabía que iba a hacer una pausa laboral pero sabía que iba a ser un crecimiento para mí, en lo profesional y en lo personal”.

Este verano Mariana hizo una temporada de teatro con una pieza original de su colectivo titulada ‘La obra negra’ y recién terminó una serie de funciones de ‘Sueño de una noche de verano’, adaptación que Aldo Martínez hizo a la comedia de William Shakespeare, bajo la dirección conjunta de Ricardo Rodríguez y Patricia Soto.

Entregada la escena, Mariana planea seguir haciendo teatro y participar con el colectivo autogestionando sus propios proyectos.

Voy a seguir haciendo castings para lo que sea, series, cine, televisión y quiero seguir haciendo teatro, te da muchísimas tablas, experiencia y es algo que quiero hacer” M E