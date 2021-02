Entrena De la Reguera para luchar contra zombis

Reforma

Ciudad de México.- Adentrarse en una historia de acción, horror, armas y sangre como lo es la película de zombis Army of the Dead resultó una fantástica aventura para Ana de la Reguera.

La mexicana seduce a Hollywood con ese lado rudo poco conocido en ella y que pone en práctica en sus dos próximos estrenos, entre ellos también La Purga 5 (The Purge 5).

"Me da mucha risa que me estén casteando para estas películas porque cuando ya ves la imagen sí es creíble, pero una no se siente como ese personaje. Eso es lo divertido para mí, estar haciendo algo que nunca haría", expresó Ana.

Para manejar armas recibió entrenamiento. Después entró en la piel de Cruz, una ex militar que forma parte de una armada para pelear contra los zombis en el nuevo filme del cineasta Zack Snyder (Liga de la Justicia, 2017).

"Estuvo padre la experiencia de entrenar para que se vea que soy experta en todo tipo de armas, parecer súper profesional y una veterana en todas estas tácticas de guerra y de supervivencia", afirmó, en entrevista telefónica.

"Fue muy intenso porque terminé de hacer Ana, mi serie, y el domingo (siguiente) viajé a Nuevo México para la filmación de Army of the Dead. Durante la primera semana no hicimos escenas de acción, pero a las siete de la noche nos llevaban a entrenar".

Fue un rodaje muy intenso, de casi cuatro meses, pero valió mucho la pena, aseguró.

"El vestuario fue muy pesado, teníamos que estar en el desierto y hacía mucho calor, sobre todo en los primeros meses cargábamos muchas cosas (armas) y tanques de gas. Todo el tiempo son escenas de acción, corriendo; sí era pesado, pero no me podía quejar, estaba yo feliz", comentó.

Trabajar con Snyder fue un aprendizaje, porque aunque es un director relajado, tiene muy claro lo que quiere.

Ana añadió que este año también se estrena la quinta saga de la franquicia de Universal Pictures La Purga, que protagoniza junto a Tenoch Huerta, dirigida por Everardo Gout.

"Se iba a estrenar el año pasado, pero por la cuestión de la Covid-19 se retoma para este año", indicó.

"Empecé a filmar La Purga una semana después de Army of the Dead, fue de un día para otro. Afortunadamente traía todo el entrenamiento, porque aunque no tienen nada que ver mis personajes, también hay mucha acción y armas. Fue muy sencilla la transición".