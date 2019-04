Erasmo Catarino se enorgullece de ser indígena

Ciudad de México.- El cantante y ahora compositor Erasmo Catarino ha logrado como indígena mucho más de lo que se imaginó, por lo que desde su carrera musical apoyará a los jóvenes de la Sierra de Guerrero para abrirles camino, como a él se lo abrió el programa de televisión "La Academia".





"Me siento orgulloso de mis raíces y de mis orígenes; he tenido que sortear malos tratos de gente de corto pensamiento que gusta de poner etiquetas, así que a través del canto hago lo que me apasiona y si puedo tenderé la mano a otros”.





Quien antes se desempeñaba como profesor de educación básica compartió que antes de ganar en la cuarta generación del reality show le ocurrió algo similar que a los músicos de la Banda los Oaxapens, pues se burlaban del color de su piel y de sus raíces, pero no hizo caso.





"Entiendo a Yalitza Aparicio cuando la critican, que porque no era actriz, la humillación a los indígenas siempre ha existido y tanto ella como yo tuvimos una gran oportunidad de vida, ambos somos maestros indígenas. Ella con la película 'Roma' salió a la luz y yo en 'La Academia', y solo aprovechamos el momento”.





El originario de Xalpatláhuac, Guerrero, siempre se ha sentido orgulloso de ser indígena.





"Lo que haya pasado en la historia de México con la Conquista ya es pasado, creo que el destino nos llevó a ser mejores como mexicanos.









"Por eso mi pasado me hace grande y hoy presumo no solo la canción que escribí -'Jugué a perder'-, con la que me inicio como creador, sino también abriré un concierto de Marco Antonio Solís el 3 de mayo en Cuernavaca”.





En su nueva faceta de compositor ha encontrado a otro Erasmo, un individuo más ocupado por ser mejor y para ello desarrolla un proyecto en lenguas indígenas de la Sierra de Guerrero.





"Estoy apoyando a unos amigos a cantar hip hop en lenguas originarias como el náhuatl y el tlapaneco, algo más cultural, muy diferente a lo que me dedico hoy día con el mariachi o la banda”.





Catarino además debutó como productor del video con el que promoverá “Jugué a perder”, dirigido por Axayácatl Márquez. “Yo propuse la idea central para ilustrar un rompimiento sentimental que me ocurrió en el pasado y afortunadamente todo salió perfecto”.