Eric del Castillo: con algunas heridas, pero de pie

Monterrey, México.- Con el buen humor que lo caracteriza, Eric del Castillo señaló que se dio un "chin..." fuerte que le dejó varias dolencias y una herida en el rostro, por lo que tuvo que ser atendido de urgencias en el Hospital Ángeles, donde estaba internada Silvia Pinal, a quien tuvo oportunidad de saludar.

Las dos figuras del cine y televisión nacional, quienes son buenos amigos, coincidieron en el centro médico ubicado al sur de la Ciudad de México, donde ahora sí que platicaron de sus males, pero el gusto para ambos fue saber que, tanto uno como el otro, se encontraban bien.

Pinal se enteró que había llegado Eric, de 86 años, al hospital, así que quiso saludarlo.

"Fui a visitarla después de que me atendieron a mí", contó el actor. "Fui a saludarla, ella está muy bien, muy calmada, estaba leyendo una revista. Se ve bien. Me da mucho gusto porque yo la quiero mucho.

"Hemos trabajado juntos y nos conocemos desde hace muchísimos años. Es para mí un roble esa señora, digna de admiración por su carrera artística, por todo. Ella iba a salir el mismo día (que yo), pero decidió quedarse para estar cómoda y tranquila".

Inicialmente, Pinal, de 89 años, dejaría el nosocomio el miércoles, pero extendió su estadía.

Con respecto a su accidente, Del Castillo indicó que ocurrió en la casa de su hija Verónica.

"Me caí en un escalón, me distraje y ¡bolas!, que boto por allá", comentó sonriendo en entrevista telefónica.

"Me abrí la ceja del lado derecho, me tuvieron que coser unos cuatro o cinco puntos. Me lastimé las costillas, afortunadamente no están quebradas. Me di un fuerte chin..., bueno, ya sabes lo demás".

Convaleciente en su casa, el artista compartió sus males.

"Los brazos también me duelen, pero, fuera de eso, creo que en unos 15 días ya estoy bien", aseguró.

El actor nacido en Celaya sólo permaneció cuatro horas en el área de urgencias.

"Ya me vine a mi casa", comentó durante la charla. "Me duele hasta el alma".

Dijo que no pudo dormir bien durante la madrugada del jueves.

"Traigo un moretón en el dedo gordo del lado izquierdo, también en las costillas, traigo cosida la frente y una férula en la muñeca del lado derecho, pero Dios mediante voy a estar bien. Yo siempre soy muy optimista", indicó.