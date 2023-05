Erik ha sido muy buen esposo: Andrea Legarreta

Agencia Reforma

Ciudad de México.- Andrea Legarreta siempre le dijo a Erik Rubín: "Si un día tú y yo ya no estamos juntos, siempre voy a ser tu fan", y lo seguirá siendo; lo que está por cambiar es que dejarán de vivir bajo el mismo techo.

Incluso, después de que anunciaron su separación el 22 de febrero, seguían compartiendo la casa donde formaron un hogar con sus hijas Mía y Nina. La pareja tomó la decisión de darse un espacio al sentir que su amor se había transformado, y ahora sigue lo que llaman "un experimento".

"Nosotros formamos parte de nuestro día a día y de nuestras vidas. Su estudio está en casa; comemos, cenamos, compartimos vida juntos", afirmó Andrea.

"Pero ya estamos a nada de... te voy a decir qué pasa: por su trabajo también hay muchos espacios en donde él no está. Él ha estado en esta búsqueda y demás, buscó un lugar que iba a estar listo a principios de mayo, y bueno, ya es principios de mayo. Creo que esto sucederá más pronto que tarde (que Erik deje la casa). Sin embargo, también por el trabajo de él, las giras, ese es un punto que no va a cambiar mucho la situación".

Andrea y Erik se casaron en 2000 y aunque hoy están separados, no se han divorciado aún.

"Habría qué ver qué es lo que sucede en este tiempo. Hay una historia muy bonita, un amor que ahí está", declaró la conductora de Hoy.

"Estamos también de alguna manera viendo esto como un consejo... Desde hace años cuando llegamos a ir a algunas terapias de pareja, en algún momento nos aconsejaron esta parte de una separación temporal y dependiendo de qué es lo que viviéramos y sintiéramos, pues ver si era una situación definitiva".

Se siguen admirando como siempre

Lo que sucederá con ellos, como matrimonio, el tiempo lo dirá. Lo que sí está claro es la admiración que se tienen en lo profesional.

"Antes de tener una historia, yo era su fan desde Timbiriche, siempre fue el que más me gustaba cómo cantaba, que iba teniendo su look más rebelde", recordó Legarreta.

"Siempre he sido su fan en muchos sentidos, y también como ser humano. Es un hombre padrísimo, muy buena persona, muy buen padre, es muy buen compañero, socio, amigo; ha sido muy buen esposo".

En lo laboral, el público también los seguirá viendo juntos, pues ambos forman parte del musical Vaselina Timbiriche, producido por Alejandro Gou y Erik.

"Me siento honrada de poder chambear con ellos, de que me haya invitado, una sorpresa porque después de (la separación), obviamente nosotros en ningún momento hemos considerado no vernos o que exista una separación de familia y de amigos, y de este cariño que nos tenemos", aseguró Legarreta.

"Nunca pensé que él me fuera a invitar a chambear ahí o en algún otro lado, y me conmovió mucho. Yo le decía: 'Pero, ¿cómo?, si yo no canto'. Y él: 'Es que Frenchy no canta, participa en muchos momentos con los coros con todos al mismo tiempo. Estoy seguro que será una Frenchy memorable; eres muy buena actriz'. Muy lindo echándome porras y siempre lo ha sido".