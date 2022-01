Erika Buenfil tiene Covid; promueve pruebas de antígenos

Reforma

Ciudad de México.- La actriz Erika Buenfil disminuyó su presencia en redes sociales los últimos días porque salió positiva a Covid-19, según confirmó ella misma en Instagram y TikTok.

"He estado desaparecida de las redes porque resulta que di positivo a Covid. Estoy bien, gracias a Dios mis síntomas han sido realmente fáciles de llevar. Con mucha tos, no he tenido temperatura, he tenido un poco de dolor de cuerpo y pues las noches se hacen largas por la tos", confirmó la actriz en un video.

"Esto está difícil; sí es verdad, hay que vacunarse, hay que cuidarse. Hay que respetar la sana distancia porque esto volvió fuerte. Gracias a Dios a los que estamos vacunados no nos pegó fuerte".

Buenfil, famosa en los últimos años por sus videos en TikTok, compartió que su hijo Nicolás, con quien viajó recientemente fuera del País, también se contagió, aunque sus síntomas no han sido tan severos.

"El cubrebocas es muy importante. ¿A qué hora te contagias? No sé, ni cómo ni por qué. Pero sí está más rápido. Yo me había realmente salvado dos años", reconoció la mexicana.

"Exagero en mis cuidados, pero seguramente bajé la guardia o tal vez en el vuelo del avión o en el aeropuerto. Realmente uno no lo sabe, hay que cuidarse mucho".

Según comentó, al parecer ambos se contagiaron a su regreso a México tras unas vacaciones en Las Vegas. Cuando iniciaron los síntomas, de inmediato se hizo pruebas de antígenos, que salieron positivas.

Hasta este martes, Buenfil llevaba cinco días aislada y con tratamiento, bajo el cuidado de sus doctores.

La actriz es la más reciente famosa que ha contraído Covid-19, como Silvia Pinal, Alejandra Guzmán, Regina Blandón, Brian May (guitarrista de Queen) y Whoopi Goldberg.

"Este virus no avisa hasta que te da", puntualizó la oriunda de Monterrey en el video, que en menos de 24 horas sobrepasó las 91 mil reproducciones.

En otro video, Buenfil le recomienda a sus más de 4.5 millones de seguidores en Instagram el usar una marca específica de pruebas de antígenos, algo que no fue muy visto por varios internautas.

"¿Cuanto te están pagando por las mentiras? No hay porque gastar dinero por estas pruebas", escribió la usuaria @sophlaran.

"Ni con COVID dejas de ganar dinero. ¡Qué visión!", añadió el perfil @iflywithgus.