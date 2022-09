Eros Ramazzotti: el italiano más mexicano

CDMX.- México estuvo tan presente en la mente de Eros Ramazzotti al producir su nuevo disco, Latido Infinito, que incluyó una canción dedicada a la Virgen Morena.

La grabación de "Virgen de Guadalupe" comienza con un guiño al grito del "fierro viejo", que ofrece comprar colchones, tambores y refrigeradores, porque el cantante italiano quiso hacerle un homenaje sonoro al País en un disco que planeó para acompañar la lucha de las personas por devolver sus vidas a la normalidad.

"La canción me ha gustado mucho. He trabajado la letra por dos años, la música, en toda la adaptación. Han sido dos años porque quería hacer algo importante, que fuera adecuado para el pueblo mexicano, porque sé que la Virgen es muy importante para ustedes", afirmó Eros, en entrevista virtual.

"Algo importante es que en el final hay un solo de trompeta y se puede escuchar, si se escucha bien, que las primeras notas coinciden con el Himno Nacional Mexicano. Me gusta mucho México, la gente tiene mucho respeto, es uno de mis países preferidos, al que siempre vuelvo con gusto".

La letra de dicho tema dice: "Es natural no sentir vergüenza por amar aquello que nos da esperanza".

Fe y el anhelo de creer en un mundo mejor es una de las guías en su álbum, estrenado el viernes y el cual pudo trabajar con una calma que no experimentaba hace años.

Al intérprete de "La Cosa Más Bella" le resulta curioso que en una época pandémica, tan fuera de lo normal, pudo volver a terrenos conocidos, como lo es trabajar un disco con tiempo, al grado de que pudo involucrarse en 50 canciones.

"En un tema de hace más de 30 años dije que no era suficiente una canción para hablar de amor y para que un amor pueda nacer. Es la gente la que tiene que mirarse en el espejo y entender que no hace falta guerra, enfado; hay que aceptar la realidad, mejorar.

"Un disco, una música y una canción pueden ayudar a hacerlo y pasar de este momento difícil al otro, pero no pueden cambiarlo", acotó el intérprete de "Otra Como Tú".

Hace años Alejandro Sanz le rechazó hacer en dueto un reguetón porque quería que su colaboración tuviera un toque muy italiano y aunque grabaron a distancia, Eros pudo cumplir al fin esa ambición para el material. Pero no se agotan sus metas, pues su más grande ilusión es que el mundo cambie de rumbo.

"El sueño que siempre he tenido es vivir en un mundo con paz, aunque es imposible, lamentablemente. Me gustaría ver a la gente más unida, que haya más respeto por el planeta. El planeta no es nuestro; nos lo han dado, pero lo estamos tratando muy mal.

"Me gustaría que todos mejoráramos y que hubiera una evolución, pero siempre con respeto por la naturaleza", compartió.

Su nuevo disco le da pie para volver a hacer una gira mundial, que lo traerá a la Arena Ciudad de México el 23 de noviembre. El ritmo del tour le exigirá un esfuerzo bestial, pero señala que le hace falta.

"Siempre he estado acostumbrado a las giras, llevo 40 años haciéndolo, pasé dos años y medio sin hacerlo y la preparación tiene que ser física. Con algunas fechas tendré el ritmo necesario", aseveró.