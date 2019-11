¿Es Arthur Fleck el verdadero ‘Joker’? Joaquin Phoenix responde

Aunque el Joker de Todd Phillips ha configurado un origen para el emblemático villano de DC, no son pocos los fans de la franquicia que opinan que Arthur Fleck no es el verdadero Payaso Príncipe del Crimen. Algo en lo que Joaquin Phoenix, protagonista de la película, no parece estar de acuerdo.

Así lo hizo saber en una entrevista con The LA Times, en la que el actor aseveró que no tenía dudas: "Claro, para mí, lo es". Pero el actor también valora las ideas que proponen los fans, a las que no se opone: "Todd [Phillips] y yo hablamos mucho sobre las pocas oportunidades que tienes de que la gente no espere conocer la verdad definitiva sobre el personaje, y no sólo eso, sino que, probablemente, no la quieran.

"De hecho, lo que la película demanda, en este caso, es justo lo contrario. Por eso, pensé, 'Podemos convertir esto en una ventaja, ¿por qué no?'", sentenció Phoenix. Las declaraciones del actor inciden en el continuo discurrir de Joker, centrado en numerosas preguntas que la película nunca termina de responder.

La cinta dirigida por Todd Phillips se ha convertido en la película para adultos más taquillera de la historia, superando en recaudación a Deadpool 2.

Joker ha superado los 930 millones de dólares recaudados en todo el mundo, frente a los 785 que ostentaba la secuela del Mercenario Bocazas.

Con información de MSN Noticias