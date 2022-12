Es Bad Bunny el artista más escuchado en Spotify este 2022

CDMX.- Por tercer a{o consecutivo, Bad Bunny es el artista más escuchado en Spotify, con más de 18 mil 500 millones de streams en 2022.

Los datos de fin de año de la lista principal de Spotify comprenden los artistas, las canciones, los álbumes y los podcasts más reproducidos del año e incluyen los resúmenes de fin de año personalizados de Spotify Wrapped que se envían a los usuarios individuales.

En el segundo puesto se encuentra Taylor Swift, quien este año lanzó la placa Midnights. Los canadienses Drake y The Weeknd y el grupo surcoreano de K-Pop BTS completan el top cinco.

Un Verano Sin Ti, el cuarto álbum del cantante puertorriqueño, también encabeza las listas de los álbumes más reproducidos en Estados Unidos y en el mundo con Un Verano Sin Ti, superando Harry's House (Harry Styles), SOUR (Olivia Rodrigo), = (Ed Sheeran) y Planet Her (Doja Cat).

Dos canciones del álbum, "Me Porto Bonito" y "Titi Me Pregunto", también aparecen como la cuarta y quinta canciones más escuchadas a nivel mundial, respectivamente. Aunque el cantante Harry Styles fue quien dominó este listado con su hit "As It Was", de su tercer álbum en solitario, Harry's House.

Bad Bunny es también el tercer artista estadounidense más votado, tras Drake, que ocupa el primer puesto por segundo año consecutivo, y Taylor Swift, en segundo lugar.

Por su parte, la colombiana Karol G, que tiene éxitos como "Provenza" y "Tusa", es la artista latina más escuchada en Spotify en todo el mundo, también por tercer año consecutivo.

Ocupa el quinto lugar en la lista de artistas latinos más reproducidos en todo el mundo, mientras que Bad Bunny se sitúa en el número 1 en la clasificación de fin de año de Spotify.

Y en México...

Bad Bunny también reinó como el artista más escuchado de Spotify en México. Fuimos el segundo país con más oyentes para el cantautor en el mundo, sólo superados por Estados Unidos; la Ciudad de México fue la número uno en consumo de "San Benito".

En la lista de músicos con más streams, le siguen Rauw Alejandro en segundo lugar y Grupo Firme en tercero, quienes además se ubicaron como los artistas mexicanos más escuchados. Luis R Conriquez y Christian Nodal, se colocaron en cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Mientras, la artista más escuchada en México fue la colombiana Karol G con "PROVENZA" como su canción más reporducida. En cuanto a cantantes mexicanas, Kenia OS se posicionó como la favorita de los oyentes.