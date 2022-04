Es chihuahuese una de los ‘Ninis’

Hoy estrena en HBO Max la serie ‘Ninis’ en la que la chihuahuense Oka Giner, interpreta a Valeria Chávez, una chica del Estado grande, quien como ella, dejó su lugar de origen para ir a la CDMX en busca de hacer realidad sus sueños.

“Con ‘Vale’ me identifico, y mucho, es una chava que llega de Chihuahua a la Capital en búsqueda del sueño, espera que las quesadillas tengan queso y dice cosas que nadie entiende. Cree fielmente en el hombre polilla y sus amigos no paran de llamarla provinciana", asegura la actriz de 28 años, que fuera de la ficción, dijo para El Diario, vivió las mismas situaciones que este personaje.

En el elenco de esta nueva comedia está Jesús Zavala, Natalia Téllez, Gonzalo Vega Jr y Ruy Senderos y trata sobre cinco veinteañeros y sus intentos por salir adelante en una carrera contra reloj hacia la edad adulta.

“Es la primera vez en México que se hace un sitcom con todas las de la ley y que HBO Max nos haya acogido en su casa me da mucho orgullo, pues si alguien sabe hacer sitcoms son ellos”, dijo emocionada la camarguense.

“Chava Cartas, quien es el director de ‘Ninis’, me contó que estaban buscando una actriz de Chihuahua para este personaje, hice casting y tuve una charla con los productores y al parecer los enamoré con mi particular humor y carisma chihuahuense”.

Gran reto, buen resultado

“Ninis está diseñado para que pueda tener muchas temporadas, por lo pronto tenemos 11 episodios donde los televidentes sin duda se van a morir de risa”, indicó. Se trata de un proyecto y un personaje que afirmó le dejan muchas enseñanzas y aprendizajes.

“Lo primero que me enseña es que hacer comedia no es cosa sencilla, también me llevo muy buenos amigos. Los productores tenían mucha fe en este proyecto y nos contagiaron a todos su alegría por contarlo”, aseveró.

Un sueño hecho realidad

Okairy Alejandra Giner Arredondo, mejor conocida en el medio artístico como Oka Giner es muestra de que los sueños se cumplen si se trabaja en ellos. Cuenta con una amplia trayectoria, ha participado en infinidad de proyectos, gracias a su sueño de la infancia de convertirse en una famosa actriz.

“Honestamente, mi competencia es conmigo misma. Cuando no quiero pararme de la cama porque me rechazaron en algún proyecto, solo me acuerdo que hace 15 años yo soñaba con tener todo lo que tengo ahora. Cuando miro atrás y recuerdo que yo añoraba esto, mi motor se reinicia”.

Sobre Ninis

Cuenta los infortunios de "Morales", "Rebeca", "Rodri", "Vale" y "Chesca", un grupo de amigos que intenta vivir bien, pero buscan la manera más sencilla para lograrlo. Aunque todos son profesionistas, ninguno ha logrado abandonar la burbuja de cristal -en las que los colocaron sus sobreprotectores padres- para valerse por sí mismos. Pero la necesidad de ganar dinero para pagar la renta los llevará a enfrentarse a situaciones tan cómicas como descaradas: emprender negocios fallidos, vivir como "freelancers" o terminar la tesis, al tiempo que se enamoran y lidian con relaciones personales verdaderas.

Conócela

Okairy Alejandra Giner Arredondo

Oka Giner

De Camargo, Chihuahua

Del 30 de noviembre de 1992

28 años

Para verla

‘Ninis’

Hoy

HBOMax