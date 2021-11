"Es como si la gente disfrutara que nos duela lo que somos hoy": Sarah Jessica Parker

Agencias

La actriz estadounidense Sarah Jessica Parker ha reflexionado sobre algunas de las críticas que le han hecho por su aspecto físico a pocas semanas de que se estrene 'And just like that...', la esperada secuela de la popular serie 'Sexo en Nueva York'.

"Hay tanta charla misógina sobre nosotras que nunca ocurriría sobre un hombre", comenta Parker, de 56 años, en una reciente entrevista a Vogue.

El pasado mes del julio, se viralizaron en redes sociales unas imagenes de la actriz con sus amigos por el simple hecho de que se podían ver canas en su cabello castaño. "Estoy sentada con Andy Cohen [reconocido presentador estadounidense] y él tiene la cabeza llena de canas, y es exquisito. ¿Por qué está bien para él?", se pregunta.

Las imágenes que se han publicado del rodaje de 'And just like that...' y en las que salen las protagonistas de la miniserie, todas de más de 50 años, también han sido objeto de críticas y burlas en redes. "Casi da sensación de que la gente no quiere que estemos bien con lo que somos, es como si casi disfrutaran de que nos duela lo que somos hoy en día, tanto si eligimos envejecer de forma natural y no lucir perfectas, como si nos hacemos algo si eso nos hace sentir mejor," lamentó Parker.

"Sé cómo me veo. No tengo otra opción. ¿Qué voy a hacer al respecto? ¿Dejar de envejecer? ¿Desaparecer?", aseveró la actriz.

La miniserie 'And just like that...', que mostrará cómo les ha ido a Carrie (interpretada por Parker) y sus amigas, Charlotte y Miranda (interpretadas por Kristin Davis y Cynthia Nixon, respectivamente), después de tanto tiempo, se estrenará en diciembre en HBO Max.