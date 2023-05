Es el capitán de sus sueños

Con 20 años de edad y una larga trayectoria en el ámbito del teatro musical, el actor y músico fronterizo Diego Carpio Mena se perfila como uno de los talentos regionales con potencial para lograr proyección en escenarios nacionales.

Recién acaba de concluir su participación en la de obra ‘Peter Pan El Musical’, montaje en el que interpretó al Capitán Garfio.

Con su capacidad histriónica transformó su talento en un intrépido pirata que captó la atención de los asistentes por su profunda voz y arrogante actitud.

“El personaje si me movió muchas cosas porque la actuación no sólo es aparentar que estás haciendo algo, sino convertirte en ese algo…te fragmentas en otra persona”, asegura Carpio Mena.

La producción esta a cargo de la compañía MAG que prepara a los futuros talentos con el potencial de pisar grandes escenarios, oportunidad que Diego tomó para desarrollar otro sueños como el de ser bailarín y cantante.

Pero detrás de un personaje añorado por los niños, el actor incursiona también como saxofonista independiente, talento que lo ha llevado a tocar en diferentes escenarios.

“Yo sólo busco trascender de alguna manera en el que las personas sean felices y tengan un recuerdo bueno cuando yo no este…dejar huella de alguna manera”.

Con un saxofón alto adornado con luces led que emana chispas con sólo presionar un botón para impresionar a su público, el artista busca resaltar la versatilidad del instrumento.

“Busco mejorar todas mis habilidades al máximo para irme a otro país y lograr otras metas”, afirma el juarense.

Interpreta canciones de José José, quien es su ídolo, Juan Gabriel, Selena Quintanilla, entre otros.

Sueño cumplido, más metas por alcanzar

Diego recuerda que en una visitó que hizo al Centro Cultural Paso del Norte cuando estaba en el kínder le dijo a su madre que si en algún momento el podía estar haciendo algo ahí y ella le contestó que podría hacer lo que pudiera soñar.

Hoy, a tan corta edad, cumple un gusto y una pasión en escena, lo que no pensaba que pudiera suceder en algún momento.

A la vez, la manipulación del saxofón la ha dado la oportunidad de tocar en el Auditorio Nacional en un proyecto que se llama ‘Tengo sueño junto a una orquesta’ y así conseguir una beca en New York para un curso se jazz y un viaje a España representado a Chihuahua con polcas tradicionales de la frontera.

Con perseverancia, enfoque y pasión a su trabajo, menciona que en ocasiones le resulta complicado.Aunque su participación en obras es esporádico, su preparación es constante.

“Me siento muy contento porque aun no me la creo…si me hubieran dicho hace dos años atrás que estaría cumpliendo eso no me lo hubiera creído” aseguró el artista juarense.

Con una lista de talentos que suman calidad y perseverancia, Diego está preparando nuevos proyectos como saxofonista independiente en los que incluye la vida nocturna como bares o antros para hacer una mezcla con ritmos electrónicos y su saxo.

Síguelo

Instagram: @carpiomena

Facebook: Diego Mena Carpio