¿Es el fin del paraíso?

Ciudad de México— Es cierto: este año no habrá Ángeles que desfilen en el Victoria's Secret Fashion Show.

La firma canceló su famoso desfile anual, pero incluso en el punto más álgido ha marcado un nuevo hito en su historia con el fichaje de su primera modelo transgénero: Valentina Sampaio.

"Mi contratación representa una victoria para la sociedad, no sólo para la comunidad trans, sino para toda la gente que está subrepresentada en el mundo de la moda.

"Estamos experimentando una evolución, y es positiva. Las marcas finalmente están aprendiendo y entendiendo la importancia de la inclusión y la diversidad", dijo la brasileña a la revista ELLE.

La joven, de 22 años, formará parte de la nueva campaña de la línea PINK, y si bien no se trata de un Ángel (las modelos oficiales de VS), su anexión da alas a la compañía para mantenerse vigente y relevante.

Sobre todo porque la contratación de Valentina coincide con la renuncia del director de marketing de la marca, Ed Razek, quien en noviembre se oponía a la diversidad.

"¿Deberíamos integrar transexuales al show? No lo creo. ¿Por qué? Porque el show es una fantasía", expresó en noviembre pasado a la revista Vogue.

Pese a todo, Razek fue pieza clave en la elección de las modelos que trabajaron para la compañía durante los últimos 15 años, haciendo despuntar las carreras de figuras como Tyra Banks y Gisele Bündchen, entre muchas otras .

En mayo pasado se confirmó que el desfile anual no sería transmitido por televisión, con la intención de repensar la manera más adecuada de su difusión. Y a finales de julio, la modelo Shanina Shaik compartió al diario The Daily Telegraph que este año no se celebraría el show.

La llegada del movimiento #MeToo, la inclusión de todo tipo de cuerpos en eventos de moda, el empoderamiento femenino y el rechazo a los estereotipos estéticos han impactado definitivamente al desfile, que era el evento bandera de la marca de lencería.

Si la cancelación del show es definitiva aún no se ha hecho oficial, pero la inclusión de Valentina y las alas de Ángeles que recibieron este año Alexina Graham, Barbara Palvin, Leomie Anderson y Grace Elizabeth hacen pensar que el paraíso puede tener salvación.