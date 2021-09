Es el Rey del barrio

Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés Castillo nació el 19 de septiembre de 1915, en la Ciudad de México, pero su vida como pachuco comenzó en la estación de radio XEJ de Ciudad Juárez, a los 19 años, momento que lo catapulto hasta hoy como el Rey del Barrio y del cine en su época.

Hoy en el 106 aniversario de su natalicio, los legionarios del pachucho bailarín, lo recuerdan y lo celebran con la alegría que lo caracterizaba.

“Se trata de recordarlo, es el séptimo festival que organizamos, junto con Javier Alderete, locatario del Mercado Juárez, inmueble que cumple 75 años en pie, ubicado precisamente en el sector donde Tin Tan vivió en sus años de adolescencia en esta frontera –antigua Cerrada del teatro, hoy Juan de Dios Peza-”, comenta Noriega.

El evento reúne anualmente a diversos grupos de pachucos de la frontera, como el grupo Pachuco bailairnes, Pachucos 656, Rockabilly y el grupo musical de Los Lagartos.

“El acceso es libre, el caso es que las familias fronterizas lo pasen suave cada grupo va a presentar sus coreografías, de mambo, de swing, boogie boogie, rock y va a ver espacios para que la gente del público pueda entrar a las pista a bailar”.

En el caso del Capi Noriega, dijo que además de organizar y conducir el evento va a presentar algunas coreografías personificando a Topillo, su personaje de pachuco.

En la explanada del mercado habrá sillas y carpas, venta de antojitos mexicanos, venta de cerveza y ambiente totalmente familiar, desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde.

“Como algo simbólico se parte un pastel por el cumple de Tin Tan y el aniversario del mercado, la primer mordida será del alcalde, Cruz Pérez Cuéllar”.

“El principal factor es que él fue un adelantado a su tiempo y aunque las nuevas generaciones no lo ubican, en Juárez cobra importancia porque aquí fue su cuna artística, y eso nos da derecho a honrarlo”, afirma Carlos Capi Noriega, locutor y promotor de la vida y obra del artista.

Moderno, amable, dicharachero, bailador, divertido, dinámico, él representa a ese tipo de pachuco entrañable.

“En mi caso, como me dedique a la locución y mi papa, que trabajo en la XEJ, pues esos detalles del pachuco me atraparon, además me encanta la música de big band, mi tío, Javier Noriega, dirigió la Orquesta Señorial y esas cosas influyeron en mi para que me atrajera Tin Tan, me parece muy atractiva la figura de él y como se formó como artista aquí, donde era ‘La Chiva’.

Toma nota

Hoy

12 a 6 pm

Mercado Juárez

Homenaje a Tin Tan

Aniversario # 75 del Mercado Juárez