Es el rock idioma de Sabo Romo

Monterrey, México.- Como buenos amantes y defensores del rock en español, Sabo Romo señaló que el movimiento que encabezan con Rock en Tu Idioma sigue más vivo que nunca, pero admitió que no todos han querido sumarse a su proyecto.

"Sí, faltan algunas decenas de ellos (de rockeros), pero es esta parte de la que no hablamos tanto porque nadie lo cuestiona, pero es que hemos invitado a mucha más gente de la que forma parte de...", expresó el músico.

"Unos no han podido, otros no han querido, y a otros les ha valido ma..., o te dicen que sí, pero no dicen cuándo o no llegan a la hora".

El ex caifán hizo la aclaración de que Rock en tu Idioma, que volverá a la Ciudad el jueves 8 de febrero ahora a la Arena Monterrey, es un proyecto musical que abre las puertas a todos.

"A mí me encantaría que quedara bien claro de una vez por todas que no es un proyecto ni de merecimiento ni de nepotismo, es un proyecto en el que prácticamente tiene cabida todo el personal que haya formado parte de esto, y que siga formando parte del rock en español, del Rock en Tu Idioma", afirmó Sabo.

El rockero ofreció ayer una entrevista vía zoom junto a Sergio Santacruz (Neón) y Héctor Quijano (La Lupita), para dar detalles del espectáculo que preparan para los regios.

"En los ocho o casi nueve años que tenemos con Rock en Tu Idioma como proyecto, hemos logrado percibir muchas cosas, y una de ellas es que hemos sido afortunados por haber escrito canciones que han superado el paso del tiempo, que están en la memoria colectiva de muchísima gente, y que son heredadas de hijos a padres", explicó Sabo.

Así que el movimiento sigue y se renueva con las nuevas generaciones que están descubriendo el rock en español, añadió.

Bajo la mano de BoBo Producciones, el concierto reunirá a variadas personalidades de la escena rockera como Rubén Albarrán (Café Tacvba), Paco Familiar (DLD), Dr. Shenka (Panteón Rococó), Andrea Echeverri (Aterciopelados) y Jonaz (Plastilina Mosh), entre otros.

"Este concierto es único porque no podemos repetir esa alineación porque están de gira u otra cosa, pero afortunadamente hemos logrado formar una banda base", indicó el músico.

En esta nueva etapa del concepto están también Cecilia Toussaint, Humberto Calderón (Neón), María Barracuda (Jot Dog), Arturo Ybarra (Rostros Ocultos), Chiquis Amaro (Jot Dog), Rosa Adame (La Lupita), Ugo Rodríguez (La Lupita), Héctor Quijano (La Lupita), Sergio Santacruz (Neón), Piro (Ritmo Peligroso) y Leoncio Lara (Bon y los Enemigos del Silencio).

"Y cada vez que alguien se puede sumar, es increíble", agregó Sabo.

Rock en Tu Idioma contempla presentaciones también en Estados Unidos, Centro y Sudamérica, y anunciaron que estarán en la Arena Ciudad de México el 17 de mayo.

"Afortunadamente, nada más estamos envejeciendo físicamente, porque no pensamos como viejos", aseguró.

La gira que presentarán el jueves 8 de febrero en Monterrey resalta en su promoción la palabra "Evolución", como título del show que ofrecerán.

"Creo que estamos muy claros que lo que hemos construido con nuestros proyectos, con nuestras bandas, con nuestras canciones a lo largo de 40 años es bien valedor, está bien sólido y el día de hoy está más vivo que nunca", consideró Sabo.